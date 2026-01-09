心の底からアイシテル。男性が愛する女性だけにする「愛情表現」

ストレートな「愛情表現」が苦手な男性は少なくありません。

そのため「え、これが愛情表現なの？」と思うような行動をしていることもあるので、ぜひ見逃したくないところ。

そこで今回は、男性が愛する女性だけにする「愛情表現」を紹介します。

｜約束を必ず守る


男性は愛する女性との約束を必ず守ります。

なぜなら、約束を破ることで愛する女性からの信用が下がる可能性があるから。

あなたとの約束を守るために、多少無理な行動さえするでしょう。

｜真剣にアドバイスをする


愛する女性からの相談に真剣にアドバイスをするのも男性の愛情表現の１つです。

男性は愛する女性にとって頼りになる存在でありたいと日頃から思っているもの。

それだけ愛する女性のことを本気で考えています。

｜ぼーっとしていることがある


あなたの前で男性がぼーっとすることがある場合も愛情表現と考えましょう。

なぜなら、無心になってリラックスできるほどあなたに気を許している証拠だから。

男性は愛する女性には仕事中や友達の前では見せない姿を見せるものです。

男性は言葉ではなく行動で愛情表現することがほとんど。

些細な言動であっても男性にとっては愛情表現ということもあるので、ぜひ見逃さないでくださいね。

