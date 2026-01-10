jo0jiが、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマ「よあけのうた」を本日配信リリースし、MVも同時に公開した。

新曲「よあけのうた」のMVは、これまでもjo0jiのビデオを手掛けてきたMargtが担当。「渋谷事変」から「死滅回游 前編」にかけての主人公・虎杖の心境を、オブジェの中で歌うjo0jiと情動的に踊るダンサーたちとで表現した映像に仕上がったという。

また、「よあけのうた」のCDの詳細も解禁になった。本作品は通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態。通常盤は虎杖悠仁の描き下ろし線画にデザインが施された“アニメ盤”ともいえるジャケットに。通常盤の初回仕様にはアニメのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。CDには「よあけのうた」とカップリング含む3曲を収録。通常盤のみ「よあけのうた」のAnime versionとinstrumentalを加えた計5曲が収録される。

初回生産限定盤A・BにはCDに加え、それぞれ2025年11月21日に行われた1stアルバムツアーの東京公演のライブ映像がBlu-ray収録される。初回生産限定盤Aは“jo0jiの入門盤”としてBlu-rayにライブ映像5曲が収録され、初回生産限定盤BはBlu-rayにライブ18曲にMC含めフル尺で収録し、さらに「よあけのうた」のミュージックビデオと、その撮影舞台裏が収録された“豪華盤”となっているという。また、各CDチェーン・ECサイトでの購入特典も発表。詳細はオフィシャルHPなどをチェックしてみてほしい。

現在jo0jiは、11月より大阪・BIGCATを皮切りにスタートした全国ツアー＜jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』＞を開催中だ。さらに、2026年5月には＜東名阪Zepp tour “jo0ji tour 2026「よあけまえ」”＞を開催することが決定している。

◾️シングル「よあけのうた」

2026年3月4日（水）発売 予約：https://jo0ji.lnk.to/yoakenouta_all ・初回生産限定盤A：KSCL-3644〜3645 \2,750（税込）

※紙ジャケット仕様

・初回生産限定盤B：KSCL-3646〜3647 \6,600（税込）

※スリーブ仕様

・通常盤（初回仕様）：KSCL-3648 \1,650（税込）

※初回仕様：通常盤ジャケット絵柄ミニステッカー封入 ▼収録詳細

・CD（通常盤）

1.よあけのうた

2.ひかりのうた

3.わかれのうた

4.よあけのうたAnime size

5.よあけのうたAnime size -instrumental- ・CD（初回生産限定盤A・B共通）

1.よあけのうた

2.ひかりのうた

3.わかれのうた ・Blu-ray ※初回生産限定盤A

2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI

1.不屈に花

2.escaper

3.眼差し

4.条司

5.雨酔い ・Blu-ray ※初回生産限定盤B

2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI

1.不屈に花

2.ワークソング

3.明見

4.言焉

5.ランタン

6.駄叉

7.BAE

8.escaper

9.眼差し

10.cuz

11.Nukui

12.ゑ喪

13.条司

14.謳う

15.≒

16.雨酔い

17.スローバラード

18.onajimi 19.「よあけのうた」Music Video

20.「よあけのうた」Music Video -Behind The Scenes- 通常盤（初回仕様）：KSCL-3648 \1,650(tax in)

※初回仕様：通常盤ジャケット絵柄ミニステッカー封入

CD（通常盤）のみ ▼初回生産限定盤A/B購入特典

Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルB2ポスター

HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナル缶バッジ

楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

応援店 ・・・ オリジナルポストカード

※Amazon.co.jp以外については初回盤A/初回盤B共通の絵柄となります。 ▼通常盤購入特典

Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルB2ポスター(通常盤ジャケット絵柄）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナル缶バッジ(通常盤ジャケット絵柄)

楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー（通常盤ジャケット絵柄）

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（通常盤ジャケット絵柄）

全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルA4クリアファイル（通常盤ジャケット絵柄）

応援店 ・・・ オリジナルポストカード（通常盤ジャケット絵柄）

※Sony Music Shopについては初回盤/通常盤共通の絵柄となります。

◾️＜jo0ji tour 2026「よあけまえ」＞ 2026年

5月10日（日）Zepp Nagoya 16:00/17:00

5月16日（土）Zepp Namba 17:00/18:00

5月22日（金）Zepp Haneda 18:00/19:00 ◆チケット

1F スタンディング：\6,000

2F 指定席：\7,000 オフィシャルHP先行：〜2026年1月12日（月・祝）23:59

https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji ◆jo0ji official fan club「潮風交流CENTER」 2025年12月1日（月）10:00 より入会受付開始

https://smam.jp/jo0ji/