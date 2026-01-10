jo0ji、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマ「よあけのうた」配信＆MV公開。CDパッケージ詳細解禁も
jo0jiが、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマ「よあけのうた」を本日配信リリースし、MVも同時に公開した。
新曲「よあけのうた」のMVは、これまでもjo0jiのビデオを手掛けてきたMargtが担当。「渋谷事変」から「死滅回游 前編」にかけての主人公・虎杖の心境を、オブジェの中で歌うjo0jiと情動的に踊るダンサーたちとで表現した映像に仕上がったという。
また、「よあけのうた」のCDの詳細も解禁になった。本作品は通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態。通常盤は虎杖悠仁の描き下ろし線画にデザインが施された“アニメ盤”ともいえるジャケットに。通常盤の初回仕様にはアニメのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。CDには「よあけのうた」とカップリング含む3曲を収録。通常盤のみ「よあけのうた」のAnime versionとinstrumentalを加えた計5曲が収録される。
初回生産限定盤A・BにはCDに加え、それぞれ2025年11月21日に行われた1stアルバムツアーの東京公演のライブ映像がBlu-ray収録される。初回生産限定盤Aは“jo0jiの入門盤”としてBlu-rayにライブ映像5曲が収録され、初回生産限定盤BはBlu-rayにライブ18曲にMC含めフル尺で収録し、さらに「よあけのうた」のミュージックビデオと、その撮影舞台裏が収録された“豪華盤”となっているという。また、各CDチェーン・ECサイトでの購入特典も発表。詳細はオフィシャルHPなどをチェックしてみてほしい。
現在jo0jiは、11月より大阪・BIGCATを皮切りにスタートした全国ツアー＜jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』＞を開催中だ。さらに、2026年5月には＜東名阪Zepp tour “jo0ji tour 2026「よあけまえ」”＞を開催することが決定している。
■「よあけのうた」
2026年1月10日（土）リリース
配信：https://jo0ji.lnk.to/Yoakenouta
※TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマ
◾️シングル「よあけのうた」
2026年3月4日（水）発売
予約：https://jo0ji.lnk.to/yoakenouta_all
・初回生産限定盤A：KSCL-3644〜3645 \2,750（税込）
※紙ジャケット仕様
・初回生産限定盤B：KSCL-3646〜3647 \6,600（税込）
※スリーブ仕様
・通常盤（初回仕様）：KSCL-3648 \1,650（税込）
※初回仕様：通常盤ジャケット絵柄ミニステッカー封入
▼収録詳細
・CD（通常盤）
1.よあけのうた
2.ひかりのうた
3.わかれのうた
4.よあけのうたAnime size
5.よあけのうたAnime size -instrumental-
・CD（初回生産限定盤A・B共通）
1.よあけのうた
2.ひかりのうた
3.わかれのうた
・Blu-ray ※初回生産限定盤A
2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI
1.不屈に花
2.escaper
3.眼差し
4.条司
5.雨酔い
・Blu-ray ※初回生産限定盤B
2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』 at TOKYO・EX THEATER ROPPONGI
1.不屈に花
2.ワークソング
3.明見
4.言焉
5.ランタン
6.駄叉
7.BAE
8.escaper
9.眼差し
10.cuz
11.Nukui
12.ゑ喪
13.条司
14.謳う
15.≒
16.雨酔い
17.スローバラード
18.onajimi
19.「よあけのうた」Music Video
20.「よあけのうた」Music Video -Behind The Scenes-
通常盤（初回仕様）：KSCL-3648 \1,650(tax in)
※初回仕様：通常盤ジャケット絵柄ミニステッカー封入
CD（通常盤）のみ
▼初回生産限定盤A/B購入特典
Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック
TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルB2ポスター
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナル缶バッジ
楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
応援店 ・・・ オリジナルポストカード
※Amazon.co.jp以外については初回盤A/初回盤B共通の絵柄となります。
▼通常盤購入特典
Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック
TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルB2ポスター(通常盤ジャケット絵柄）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナル缶バッジ(通常盤ジャケット絵柄)
楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー（通常盤ジャケット絵柄）
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（通常盤ジャケット絵柄）
全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルA4クリアファイル（通常盤ジャケット絵柄）
応援店 ・・・ オリジナルポストカード（通常盤ジャケット絵柄）
※Sony Music Shopについては初回盤/通常盤共通の絵柄となります。
◾️＜jo0ji tour 2026「よあけまえ」＞
2026年
5月10日（日）Zepp Nagoya 16:00/17:00
5月16日（土）Zepp Namba 17:00/18:00
5月22日（金）Zepp Haneda 18:00/19:00
◆チケット
1F スタンディング：\6,000
2F 指定席：\7,000
オフィシャルHP先行：〜2026年1月12日（月・祝）23:59
https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji
◆jo0ji official fan club「潮風交流CENTER」
2025年12月1日（月）10:00 より入会受付開始
https://smam.jp/jo0ji/
