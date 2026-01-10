Adoが、初の自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を2026年2月26日に発売することを発表した。さらに、本作に通ずるAdo自身が作詞・作曲を手がけた新曲「ビバリウム」を2月18日に配信することも決定。

『ビバリウム Adoと私』 は、Ado自らが語った半生をもとに、『M 愛すべき人がいて』や『それってキセキ GReeeeNの物語』などのベストセラー作家・小松成美が3年に及ぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこなかった幼少期から、不登校となった学生時代、救いとなった「歌い手」への挑戦、所属事務所のクラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也との出会い、そして「Ado」誕生からワールドツアーへの躍進までが余すことなく描かれているとのこと。

ビバリウムとは、生き物が住む自然環境を再現した、小さな箱庭のこと。デビュー前は自宅のクローゼットで録音をしていたことで知られるアーティストが、その箱庭にどのような想いで何を作り出していたのか、本書でしか知りえない「Ado」という一人の少女の物語にぜひ注目してほしい。

◆ ◆ ◆

◾️Ado コメント

この度、私の人生を描いた小説が発売されます。

自分としては、やっとこの話ができて嬉しい気持ちです。

『うっせぇわ』でメジャーデビューする前の話や、どこでボカロと出会ったのか、どうして歌い手になろうと思ったのか、どうして私は私のことが嫌いなのか……。

これまでAdoとして明かしてこなかったことが、この『ビバリウム』に詰まっています。

クローゼットという箱庭で私が見てきたものを、皆さんにも覗いてもらいたいです。

◆ ◆ ◆

◾️著者・小松成美 コメント

Adoさんが歩んだ激動の人生を、ご本人の言葉をもとに辿り、小説として綴りました。クローゼットの中にいた少女の夢、圧倒的な才能の陰にあった葛藤と孤独、創作を手放さなかった勇気と野心、そして世界が求めて止まない唯一無二の存在へと駆け上がった日々。その一つひとつの瞬間に寄り添いながら原稿を書き進める日々は、創作の喜びを深く噛みしめる時間になりました。Adoさんの心の軌跡を物語へと昇華していく過程では、私自身も幾度となく心を震わせ、この小説の持つ特別な力を感じていました。ページをめくるたび、ファンの皆さんの心には、Adoさんの歌声とともに彼女の魂の叫びが届くはずです。『ビバリウム』というタイトルに込められたAdoさんの想いを、どうかその胸の中心で受け止めてください。

◆ ◆ ◆

◾️＜Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”＞

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/ ◆東京

場所：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）=特設会場

期間：2026年1月18日（日）〜 2026年2月1日（日）

営業時間：11:00〜21:00

東京都渋谷区宇田川町21-1

・JR山手線 渋谷駅 ハチ公改札徒歩約3分

・東京メトロ 半蔵門線・副都心線地下通路（渋谷ちかみち）出口A6-Cから徒歩約1分

https://www.sogo-seibu.jp/shibuya ◆大阪

場所：なんばスカイオ７階コンベンションホール

期間：2026年2月12日（木）〜 2026年2月23日（月・祝）

営業時間：11:00〜21:00

大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60

・南海なんば駅約 徒歩1分

・大阪メトロ御堂筋線なんば駅 約7分

https://www.nambaskyo-convention.com ◆入場チケット

・前売券

前売入場券：1,800円（税込）

グッズ付前売入場券：4,800円（税込） ▼グッズ内容

コレクションケース、 チケットキーホルダー、トレーディングカード、ピンバッジ2個セット

※東京会場、大阪会場にてグッズデザインが異なります。

※無くなり次第販売終了となります。

※グッズ付前売券のグッズは会場にて引換いたします。後日引き換えはお受けできませんので予めご了承ください。 ・当日券

入場券：2,300円（税込）

※当日会場窓口にて販売いたします。

※前売券が完売の場合は会場窓口での販売はございません。

※日時によっては、会場で当日券の販売がない可能性がございます。 ▼一般先着予約

受付期間：12月6日（土）12:00〜各入場日前日23:59まで

申込対象者：全てのお客様

申込上限枚数：1アカウントにつき各時間枠で2枚まで

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞（タイトルは後日発表） 2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00 ▼チケット

有料会員サイト「Adoのドキドキ秘密基地」会員３次先行受付

〜2026年1月12日（月・祝）23:59 ローソンチケット（抽選）

https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com オフィシャルSNSチケット2次先行受付（S席・A席・B席・車椅子席のみ受付）

〜2026年1月12日（月・祝）23:59 ローソンチケット（抽選）

https://x.com/ado_staff ▼チケット料金

VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）

SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）

ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）

S席￥15,000（消費税込み）

A席￥10,000（消費税込み）

A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）

B席￥7,000（消費税込み）

車椅子席\15,000（消費税込み）

＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

＊1申込につき4枚まで

＊ファミリー席限定 4枚まで

＊車椅子席は2枚まで ◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）