【METAL BUILD Hi-νガンダム 2026（仮）】 発売日、価格未定 2026年1月22日16時よりCLUB TAMASHII MEMBERS会員向けの先着・抽選販売を予定

2026年春にTAMASHII NATIONS STORE TOKYOで開催予定の「METAL BUILD」単独イベントを記念して販売される「METAL BUILD Hi-νガンダム 2026（仮）」のサンプルが、同店舗にて展示中だ。

「METAL BUILD Hi-νガンダム 2026（仮）」。発売日、価格は未定。CLUB TAMASHII MEMBERS会員向け販売商品

このHi-νガンダムは、小説「機動戦士ガンダム ベルトーチカ・チルドレン」に登場するνガンダムとして出渕裕氏が手がけた口絵がそのデザインの基となっている。後にMSV機体としてνガンダムの上位後継機として再設定されている。

「METAL BUILD Hi-νガンダム」とはカラーとフィン・ファンネルの仕様が異なる

展示された「METAL BUILD Hi-νガンダム 2026（仮）」は、2022年2月に発売された「METAL BUILD Hi-νガンダム」の仕様やカラーを変更したものとなるようだ。本体のボリュームのあるデザインはそのままに、背中のフィン・ファンネルをνガンダムの形状へと変更。カラーはパープルの部分がブルーとなり、塗装場所の一部も違っている。

劇場版νガンダムの形状となったフィン・ファンネル。こちらに愛着がある人は多いはず

インクスポット迷彩だったシールドは、オーソドックスなツートンカラーに変更されてい

詳細は現時点でまだ未公開だが、「METAL BUILD Hi-νガンダム」の仕様やギミックが継承されることは間違いなく、展示されたサンプルを見る限りはアクションフィギュアとしても高い完成度となるのは間違いなさそうだ。

ダイキャストを使用したフレームは継承され、関節部などにその一部が見えている

がっちりとしてたくましいプロポーションは生きている

販売はCLUB TAMASHII MEMBERSに向けた先着・抽選販売が予定されている。1月22日より申し込みが開始され、イベント会期中の発送予定となっている。詳細は公式サイトを確認していただきたい。

(C)創通・サンライズ