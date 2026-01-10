【S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト】 2026年4月24日発売 価格：14,000円（「真アギト展」チケット込み） ※「真アギト展」グッズ付きチケットに同梱

4月24日よりサンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールAで開催予定の「真アギト展」のグッズ付きチケットに同梱される「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」がTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示されている。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」。2026年4月24日発売。価格は14,000円（「真アギト展」チケット込み）。「真アギト展」グッズ付きチケットに同梱される限定アイテムだ

今年放映25周年を迎える「仮面ライダーアギト」にて、劇中に登場した「イコン画」に描かれた赤い色のパワーシェルアーマーを身に着けたアギトを立体化。どことなく仮面ライダークウガのマイティフォームを思わせる印象の違う姿となっている。

イコン画に描かれている向かって左上を見上げたポーズで展示されていた

商品は「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーアギト グランドフォーム」の色違い仕様となるようで、アクションフィギュアとしては完成しているアイテムであり、プロポーションや可動は同商品に準じたハイクオリティな内容になっていることは間違いない。

グランドフォームの色違いバージョンとなるが、印象は結構違っている

パワーシェルアーマーやオルタリングは細部まで造形されている

パッケージにはイコン画を模したパッケージのスリーブが付属し、番組演出をイメージした専用台座とともに飾ることが可能で、25周年のメモリアルアイテムにふさわしい仕様だ。

イコン画を模したパッケージスリーブ。本体と一緒に飾りたい

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOには、クウガ展のポスターやほかのライダー達の試作品も展示されていた

この「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」が付属する「真アギト展」のグッズ付きチケットは、チケットぴあにて1月12日まで先行抽選販売を受付中。商品はイベント会期中に会場にてチケットと引き替えに受け取れるようになっている。

(C)石森プロ・東映