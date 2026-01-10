AmazonにてVEZZERのチューナーレス液晶テレビが特別価格で販売されている。期間は1月21日23時59分まで。

対象商品には、4K対応モデル50型「50Q1」、43型「43Q1」や、QLED搭載40型「40Q1」、ハイビジョン32型「32Q1」など、チューナーレスの液晶テレビ各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

VEZZER チューナーレステレビ 50型 4K「50Q1」

動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。Netflix、YouTubeなどのプリインストールアプリに加え、Google Playから追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができる。テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどが必要となる。また、ゲームモードやムービーモードも搭載されている。

4K・HDR映像に対応し、暗部から明部までバンディングの目立たない、きめ細やかな奥行き感のある高画質を実現。1,080pフルHDテレビの4倍の解像度を楽しめる。さらに、高音質機能を搭載。Dolby Audioは没入型の聴覚体験を提供し、ハイフィデリティのステレオ音とサラウンド効果で、細かい音まで鮮明に聞こえる。

VEZZER チューナーレステレビ 量子ドット 40型「40Q1」

量子ドット技術は、より広い色域を実現し、自然界のさまざまな色をより正確に再現する。フルHD液晶パネルを採用し、多彩なコンテンツを高精度な映像で表現することが可能。直下型液晶パネルのため、画面全体が明るく鮮明に映し出される。さらに、高音質機能「Dolby Audio」を搭載。