【Amazon：ハイセンス テレビ セール】 セール期間：1月10日0時～1月20日23時59分

「65E7N」 + 「HS2000N」

Amazonにて、ハイセンスのテレビがセール価格で販売されている。セール期間は1月20日23時59分まで。

期間中は、「E7N」シリーズ（65V/55V/50V/43V）とサウンドバー「HS2000N」のセット商品がお買い得になっている。「E7N」シリーズは144Hzの高リフレッシュレートにより、スムーズな映像表現を実現。画面のちらつきや遅延をほとんど感じないため長時間の使用でも目が疲れにくく、より快適な視聴体験ができる。また、バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。より一層リアルで自然に近い色彩を表現する。

「HS2000N」は、4.75インチ相当の振動面積を持つレース型（楕円形）スピーカーを採用し、出力は60Wに達する。ウーファーの振動面積向上により60Hz以下の低音を再生できる。Bluetooth 5.3を搭載し、スマートフォンとのストレスフリーなワイヤレス接続が可能だ。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。