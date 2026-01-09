住宅着工件数（9月）22:30

結果 130.6万件

予想 N/A 前回 130.7万件（住宅着工件数)

結果 1.2%

予想 N/A 前回 -8.5%（住宅着工件数・前月比)

結果 141.5万件

予想 N/A 前回 133.0万件（住宅建築許可件数)

結果 6.4%

予想 N/A 前回 -2.3%（住宅建築許可件数・前月比)



住宅着工件数（10月）22:30

結果 124.6万件

予想 132.5万件 前回 130.6万件（住宅着工件数)

結果 -4.6%

予想 1.4% 前回 1.2%（住宅着工件数・前月比)

結果 141.2万件

予想 135.2万件 前回 141.5万件（住宅建築許可件数)

結果 -0.2%

予想 1.1% 前回 6.4%（住宅建築許可件数・前月比)

外部サイト