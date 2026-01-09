住宅着工件数（9月）22:30
結果　130.6万件
予想　N/A　前回　130.7万件（住宅着工件数)
結果　1.2%
予想　N/A　前回　-8.5%（住宅着工件数・前月比)
結果　141.5万件
予想　N/A　前回　133.0万件（住宅建築許可件数)
結果　6.4%
予想　N/A　前回　-2.3%（住宅建築許可件数・前月比)

住宅着工件数（10月）22:30
結果　124.6万件
予想　132.5万件　前回　130.6万件（住宅着工件数)
結果　-4.6%
予想　1.4%　前回　1.2%（住宅着工件数・前月比)
結果　141.2万件
予想　135.2万件　前回　141.5万件（住宅建築許可件数)
結果　-0.2%
予想　1.1%　前回　6.4%（住宅建築許可件数・前月比)