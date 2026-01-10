jo0ji TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」EDテーマ「よあけのうた」配信リリース＆MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

jo0jiが新曲「よあけのうた」を1月10日に配信リリース、MVも公開した。

■アニメの主人公・虎杖の心境を、オブジェのなかで歌うjo0jiと情動的に踊るダンサーたちとで表現

「よあけのうた」は、1月8日から放送がスタートしたTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマ。

新曲「よあけのうた」のMVはこれまでもjo0jiのビデオを手掛けてきたMargtが担当。「渋谷事変」から「死滅回游 前編」にかけての主人公・虎杖悠仁の心境を、オブジェのなかで歌うjo0jiと情動的に踊るダンサーたちとで表現した壮大な映像に仕上がった。

また、CDパッケージが3月4日に発売されることも決定し、各CDチェーン・ECサイトで予約がスタート。収録内容や購入者特典も発表された。

本作は通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態で発売。通常盤は虎杖悠仁の描き下ろし線画にデザインが施された“アニメ盤”ともいえるジャケットに。通常盤の初回仕様にはアニメのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。

CDには「よあけのうた」とカップリング含む3曲を収録。通常盤のみ「よあけのうた」のAnime versionとinstrumentalを加えた計5曲が収録される。

初回生産限定盤A・BにはCDに加え、それぞれ2025年11月21日に行われた1stアルバムツアーの東京公演のライブ映像を収録したBlu-rayが付属。

初回生産限定盤Aは“jo0jiの入門盤”としてBlu-rayにライブ映像5曲が収録され、初回生産限定盤BはBlu-rayにライブ18曲にMC含めフル尺で収録し、さらに「よあけのうた」のMV、その撮影舞台裏が収録された”豪華盤”となる。

また、各CDチェーン・ECサイトでの購入特典も発表。詳細はオフィシャルサイトなどでチェックしよう。

■リリース情報

2026.01.10 ON SALE

DOGITAL SINGLE「よあけのうた」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「よあけのうた」

