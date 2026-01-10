Adoの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』発売決定！「Adoとして明かしてこなかったことが詰まっています」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』が、2月26日に発売されることが決定。併せて、Adoが自身で作詞作曲を手がけた新曲「ビバリウム」が2月18日に配信リリースされることも発表となった。

■幼少期からワールドツアーへの躍進まで描かれる

本作は、Ado自らが語った半生をもとに、『M 愛すべき人がいて』や『それってキセキ GReeeeNの物語』などのベストセラー作家・小松成美が3年に及ぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこなかった幼少期から、不登校となった学生時代、救いとなった「歌い手」への挑戦、所属事務所のクラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也との出会い、そして「Ado」誕生からワールドツアーへの躍進までが余すことなく描かれている。

ビバリウムとは、生き物が住む自然環境を再現した、小さな箱庭のこと。デビュー前は自宅のクローゼットで録音をしていたことで知られるアーティストが、その箱庭にどのような想いで何を作り出していたのか、本書でしか知りえない「Ado」というひとりの少女の物語に注目だ。

メイン写真：『ビバリウム Adoと私』表紙（帯あり）

■Ado コメント

■著者・小松成美 コメント

■書籍情報

2026.02.26 ON SALE

『ビバリウム Adoと私』

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ビバリウム」

■関連リンク

販売サイト一覧はこちら

https://ado.lnk.to/vivarium_novel

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

■【画像】Adoアーティストビジュアル