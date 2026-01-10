1月9日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。狩野英孝が「芸能界だ…」と驚愕した新年会の豪華景品を明かした。

【映像】「芸能界だ…」と驚愕した新年会の豪華景品

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

2026年一回目の放送となる今回、番組のレギュラーメンバーたちはゲストを招いて新年会を開催。芸能界の新年会事情が話題に。

狩野が明かしたのは、かつての人気テレビ番組『エンタの神様』の新年会でのこと。ビンゴ大会では豪華な景品が次々と登場。「プロデューサー賞」が当たったのは、番組の音声担当スタッフだったという。

プロデューサーが「どこへ行きたい？」と音声スタッフに聞くと、「イタリア」という回答。プロデューサーは「エアー代、ホテル代、遊んだ代金、領収書全部持ってきて」と大盤振る舞いを約束したという。

狩野の告白には「すげー」「めっちゃいい」という羨望の声が溢れ、狩野は「芸能界だー…と思いました」と景気の良い時代を振り返った。