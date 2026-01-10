【一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～】 1月10日～順次発売 価格：1回700円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～」を1月10日より順次発売する。価格は1回700円。書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで販売される。

本商品は、ダイナーをテーマにした、「ポケピース」シリーズの一番くじ。A賞にはハンバーガーを持っているゴンベのぬいぐるみ、B賞にはポテトを持っているピカチュウのぬいぐるみ、C賞にはハンバーガーを持っているモクローのぬいぐるみが登場する。

D賞には、ピカチュウをイメージしたバーガーが大きくデザインされた「ピカチュウっぽバーガー プリントクッション」、E賞には「紙袋風ランチバッグ」が登場するほか、F賞にはハンバーガーやホットドッグを持っている、ヒバニー・ニャスパー・ワッカネズミのぬいぐるみマスコットがラインナップ。

また、ポケモンたちをデザインしたピザ型のプレートや、ポテトをイメージしたハンドタオル、ランチョンマット、コースター2枚セットの計6種から選べるランチグッズといった雑貨などが登場する。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、ピザを持っているポッチャマのぬいぐるみが用意されている。

景品ラインナップ

A賞「ゴンベぬいぐるみ」

・全1種

・サイズ：約24cm

B賞「ピカチュウぬいぐるみ」

・全1種

・サイズ：約20cm

C賞「モクローぬいぐるみ」

・全1種

・サイズ：約15cm

イメージ（A賞「ゴンベぬいぐるみ」/B賞「ピカチュウぬいぐるみ」/C賞「モクローぬいぐるみ」/ラストワン賞「ポッチャマぬいぐるみ」）

D賞「ピカチュウっぽバーガー プリントクッション」

・全1種

・サイズ：約58cm

イメージ

E賞「紙袋風ランチバッグ」

・全1種

・サイズ：約20cm

イメージ

F賞「ぬいぐるみマスコット」

・全3種（選べる）

・サイズ：F-1、F-2 約10cm、F-3 9.5×15cm（縦×横）

イメージ

G賞「ピザ型プレート」

・全6種（選べない）

・サイズ：約12cm

イメージ

H賞「えらべるランチグッズアソート」

・全6種（選べる）

・サイズ：ハンドタオル 約23cm、ランチョンマット 約35cm、コースター 約7cm（2枚セット）

イメージ

イメージ（複数景品）

I賞「パンケーキラバーチャーム」

・全9種（選べない）

・サイズ：約6cm

イメージ

J賞「ダイナーステーショナリー」

・全7種（選べる）

・サイズ：ダイカットメモ 約8.5cm、メモパッド 約14cm、クリアファイル A4、ステッカー 約10cm

イメージ

ラストワン賞「ポッチャマぬいぐるみ」

サイズ：約20cm

イメージ

「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～ ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～4月末日

「ラストワン賞 ポッチャマぬいぐるみ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※「ラストワン賞 ポッチャマぬいぐるみ」と同一の賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.