【ポケモン】「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～」本日1月10日発売テーマは「ダイナー」。ポケモンたちのぬいぐるみや雑貨がラインナップ
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～」を1月10日より順次発売する。価格は1回700円。書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで販売される。
本商品は、ダイナーをテーマにした、「ポケピース」シリーズの一番くじ。A賞にはハンバーガーを持っているゴンベのぬいぐるみ、B賞にはポテトを持っているピカチュウのぬいぐるみ、C賞にはハンバーガーを持っているモクローのぬいぐるみが登場する。
D賞には、ピカチュウをイメージしたバーガーが大きくデザインされた「ピカチュウっぽバーガー プリントクッション」、E賞には「紙袋風ランチバッグ」が登場するほか、F賞にはハンバーガーやホットドッグを持っている、ヒバニー・ニャスパー・ワッカネズミのぬいぐるみマスコットがラインナップ。
また、ポケモンたちをデザインしたピザ型のプレートや、ポテトをイメージしたハンドタオル、ランチョンマット、コースター2枚セットの計6種から選べるランチグッズといった雑貨などが登場する。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、ピザを持っているポッチャマのぬいぐるみが用意されている。
景品ラインナップ
A賞「ゴンベぬいぐるみ」
・全1種
・サイズ：約24cm
B賞「ピカチュウぬいぐるみ」
・全1種
・サイズ：約20cm
C賞「モクローぬいぐるみ」
・全1種
・サイズ：約15cm
イメージ（A賞「ゴンベぬいぐるみ」/B賞「ピカチュウぬいぐるみ」/C賞「モクローぬいぐるみ」/ラストワン賞「ポッチャマぬいぐるみ」）
D賞「ピカチュウっぽバーガー プリントクッション」
・全1種
・サイズ：約58cm
イメージ
E賞「紙袋風ランチバッグ」
・全1種
・サイズ：約20cm
イメージ
F賞「ぬいぐるみマスコット」
・全3種（選べる）
・サイズ：F-1、F-2 約10cm、F-3 9.5×15cm（縦×横）
イメージ
G賞「ピザ型プレート」
・全6種（選べない）
・サイズ：約12cm
イメージ
H賞「えらべるランチグッズアソート」
・全6種（選べる）
・サイズ：ハンドタオル 約23cm、ランチョンマット 約35cm、コースター 約7cm（2枚セット）
イメージ
イメージ（複数景品）
I賞「パンケーキラバーチャーム」
・全9種（選べない）
・サイズ：約6cm
イメージ
J賞「ダイナーステーショナリー」
・全7種（選べる）
・サイズ：ダイカットメモ 約8.5cm、メモパッド 約14cm、クリアファイル A4、ステッカー 約10cm
イメージ
ラストワン賞「ポッチャマぬいぐるみ」
サイズ：約20cm
イメージ
「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～ ダブルチャンスキャンペーン」開催
キャンペーン期間：発売日～4月末日
「ラストワン賞 ポッチャマぬいぐるみ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は50個。
【ダブルチャンスキャンペーンについて】
※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。
※「ラストワン賞 ポッチャマぬいぐるみ」と同一の賞品となる。
※当選は1人につき1回まで。
※期間は延長される場合がある。
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.