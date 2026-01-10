コーヒーのほろ苦さとホイップ！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」函館美鈴珈琲監修 クロワッサン
ローソンは北海道「ご当地！うまいもん祭」を開催。
歴史ある珈琲店が監修したベーカリーが登場します。
コーヒーの芳醇な香りが楽しめる「函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン」が発売。
函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン
発売日：2026年1月13日(火)
税込価格：194円
販売エリア：北海道内のローソン店舗
1932年創業、北海道で一番歴史のある珈琲店と言われている函館の老舗「美鈴珈琲」が監修。
同店のこだわりのコーヒー豆を使用したクロワッサンです。
味わいの特徴
クロワッサン生地に、コーヒー風味のホイップを組み合わせています。
コーヒーならではのほろ苦い味わいと香りが、ホイップの甘みと絶妙にマッチ。
口いっぱいに広がる豊かな風味を楽しめます。
ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン」の紹介でした。
