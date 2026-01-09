レアル・マドリードはスーペルコパ・デ・エスパーニャの準決勝をアトレティコ・マドリードと対戦し、勝利をおさめた。白熱する試合が予想されたこの試合は試合開始わずか1分のフェデリコ・バルベルデによる衝撃的なFK弾で幕を開けている。その後54分に再びバルベルデのアシストでロドリゴが追加点を挙げて2ｰ0。直後にアレクサンデル・セルロートに失点を許したものの、そのまま試合を終えて2‐1という結果に終わった。





今季のバルベルデは疲労からかパフォーマンスの低下が指摘されてきたが、重要な一戦で1ゴール1アシストを記録。試合後のインタビューでシャビ・アロンソ監督は賞賛と感謝の言葉を選手に送っている。「フェデの一撃を楽しみにしていたんだ。その瞬間はあっという間に来たね。彼は賞賛に値するプレイをしていた」「非常に激しい試合だった。フェデの早い時間帯のゴールがチームに優位をもたらし、少し戦術を変えることになった。前半はあまり苦しむことはなかった。準決勝ということもあり、様々な局面があったが、このチームは戦う術を知っている。非常に激しい接戦の試合だった。2ｰ1となった時点で戦術を変更し、安定を取り戻そうと苦戦した。これが日曜日のタイトルへの道であり、我々は決勝に進んだ」「フェデは本当に素晴らしい試合をしたね。ゴール、アシスト、チームメイトとの連携、そして激しい守備でチームにエネルギーを与えていた。彼には競争心という遺伝子がある。彼にとってゴールは全てではないが、それが彼に活力を与える。あのゴールはフェデらしい、見事なシュートだったと言える」サウジアラビアで開催されるスーペルコパの決勝はバルセロナとの対戦となるが、バルベルデの活躍はチームに大きな弾みをつけた。決勝戦となるエル・クラシコでも活躍に期待したい。