やす子『脱力タイムズ』で“フワちゃん”連呼「もう解決している」 エールも「今の道で頑張っていただきたい」
ピン芸人のやす子が、9日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）に出演。「フワちゃん」を連呼する一幕があった。
【写真あり】皮肉を交えて…脱力タイムズ出演を告知していたやす子
2026年最初の放送ということで、今年の運勢から、今年日本に何が起きるのかまでをちまたで的中率が高いとうわさの占い師の方々に占ってもらうことに。まずは、有名な占い師が手相占いでスタジオ出演者の今年の運勢を占う。続いて、別の占い師が登場し、運勢占いを行うが…。あまりピンとこない占い結果にスタジオメンバーも戸惑ってしまう。さらに、別の占い師が登場し、占いをしていくのだが…という流れで進んでいった。
『脱力タイムズ』流の“VTR編集”により、やす子は自身が意図しない形で「占い師・YASUKO」として活躍するVTRが放映されることに。自身のコメントが思いもよらない形で編集されてしまい、やす子は「こんなん聞かれてない」「いやいや、危ない！」「戦争について聞かれたやつ」などと、VTRを見ながらツッコミを入れていった。
意図的な編集が行われたVTR上、2026年の芸能界を予想していることにされた「YASUKO」は「再ブレイク」「自撮り棒」とのワードを。その様子をスタジオで見ていたやす子は、たまらず「おーい！バカ！」と大慌て。VTR後、やす子は「最初に、フワちゃんイジってくるのここ（脱力タイムズ）かー」と開き直ったようにコメント。アリタ哲平（有田哲平）が「誰か復活するように見えたんでしょうね」とトスをあげると、やす子はすかさず「フワちゃんでしょ、あれ」と覚悟を決めたように、フワちゃんの名前を連呼した。
その上で「フワちゃんの件は、ちゃんと謝罪もあって、今の道で頑張っていただきたいなと思いますし…いやーここで出したくなかったな。もうね、解決しているんですよ」と呼びかけていた。
