６人組グローバルボーイズグループ・ＤＸＴＥＥＮが９日、東京・有明アリーナで初の単独アリーナ公演を開催した。

結成から約３年。ついに目標の地に降り立つと「有明アリーナ来たぞー！」とシャウト。１曲目に５日にデジタルリリースしたばかりの「ＢＲＩＮＧ ＴＨＥ ＦＩＲＥ」を初披露。開演から会場の熱気は最高潮に達すると、昨年９月に発売され、ＳＮＳでも話題となった「両片想い」など全２５曲を披露。さらに、中盤には「Ｗｈａｔ ｍｅ」の冒頭で寺尾香信（２２）がピアノに初挑戦すると、客席から驚きの声が飛び交った。

有明アリーナを満員にする―。この大きな目標を達成するために、地上波初の冠番組・日本テレビ系「ＤＸ ＴＥＥＮの限界突破ＴＶ」（火曜・深夜０時５９分）内では、街頭でのチラシ配りや滝行、ゴミ拾いなどを実施。地道な活動が実を結び、この日は会場一面でサイリウムが光り続けた。グループ史上最大の挑戦を成功させ、６人も「ＮＩＣＯ（ファンの愛称）ありがとー」と何度も繰り返した。

アンコールではサプライズで２度目のワンマンツアー「２０２６ ＤＸＴＥＥＮ ２ＮＤ ＯＮＥ ＭＡＮ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ」の開催を発表。大阪、愛知、東京の３か所で行われることが紹介されると割れんばかりの大歓声に包まれた。

また、メンバー全員がファンへの感謝をつづった手紙を用意。福田歩汰（２２）は涙しながら、「みんなと一緒なら、これから先の大きな夢が夢で終わらず、現実にしていけると確信ができました」と充実感をにじませ、田中笑太郎（２０）も「有明アリーナはゴールじゃない。一緒についてきてほしい」とさらなる成長を誓った。