¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û³ý¸¶Íªµª¡¡ÊöÎµÂÀÀä»¿¤Î£ÇµÍ¥½Ðµ¡¤Ë¹¥´¶¿¨¡Ö¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¾Þ¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡³ý¸¶Íªµª¡Ê£³£¸¡á²¬»³¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç¹¥ÁÇÀ£±£²¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡££²Ï¢Î¨£´£²¡ó¤Ç£µÍ¥½Ð£±£Ö¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Î£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤âÊöÎµÂÀ¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÍ¥½Ð¡£¡Ö½àÍ¥¤Ç¤Ï£ÓÊü¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¤ÓÊÖ¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤âÎÉ¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤¿°Ê¾å¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´Éô¤ÎÂ¤¬¡ý¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Þ¤ë¤¬¤á¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÊö¤¬Àä»¿¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡£
¡¡³ý¸¶¤âÆÃ·±¸å¤Ë¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¡¢Ä¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¤°¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤¿¡×¤È¹¥ÁÇÀ¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÊ¡²¬£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¢ª¤È¤³¤Ê¤á£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¢ª½»Ç·¹¾£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹£³ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¥â¡¼¥É¡£º£Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤ëº£Àá¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£½éÆü¤«¤é»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¡¼¥óÁ´³«¤ÇÂçË½¤ì¤À¡£