Image: ギズモード・ジャパン

今年もラスベガスで開催されたCES 2026。

会場を歩き回っていると、とにかくいろいろなガジェットが目に飛び込んできます。ギズモード編集部が気になったのは、とにかくビジュがいいデジタルトイカメラ。昨今のトレンドのど真ん中をついてる感じ、…え、好き。

ビジュ以外すべて謎！

Image: ギズモード・ジャパン

Rolling Squareというメーカーが作るデジタルカメラAwait。アナログカメラにインスパイアされたというデジタルトイカメラです。

Image: ギズモード・ジャパン

着せ替え可能なカラフルなパーツにスケルトンなボディは持ち歩いて人に見せたくなるカメラ（重さも95gと軽い）。

ガジェットでファッション要素が強いのはヘッドホンとカメラですからね。デザインのいいカメラは正義です。

Image: ギズモード・ジャパン

ただし、CES会場で解禁されていたのは、ビジュと重量とフラッシュが内蔵されていることだけ。それ以外のスペック（センサーサイズや画素数など）も価格もぜーんぶ謎。Rolling Squareのサイトから登録すると、CES後に情報解禁されるとのことです。

Image: ギズモード・ジャパン

Awaitには、デジタルカメラにインスパイアされたユニークな仕様があります。

撮影した画像は、スマホを介して自動でクラウドへアップロード。それが、後日プリントアウトされてお家に届くという仕組みだそう。撮った写真がプリントされるまで見られないアナログのわくわくは味わえそう。

ただし、このプリントアウトの価格、サブスクか否かも、現段階では不明です。

日本でも使えないかなぁ…。

Image: ギズモード・ジャパン

