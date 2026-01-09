東京都大田区のマンション一室で男性が死亡しているのが見つかった殺人事件で、警視庁は９日、男性が経営する音響設備会社の営業部長、山中正裕容疑者（４５）（大田区中央）を殺人容疑で逮捕した。

殺害されたのは、部屋の住人で同社社長の河嶋明宏さん（４４）。

発表によると、山中容疑者は７日午後６時４０分頃〜８日午前１１時半頃、同区大森北のマンション３階の一室で、河嶋さんの首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑い。調べに「刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認している。

現場付近の防犯カメラには、山中容疑者が７日午後５時４０分頃にマンションに入り、河嶋さんが帰宅した後の同７時半頃に出て行く様子が映っていた。山中容疑者は逮捕前の任意の調べに「（河嶋さんの）日頃の態度に不満があった。部屋を訪れて意見を伝えたら激高され、もみ合いになった。脅しのため、自宅からナイフを持参した」と説明したという。

河嶋さんは８日午前、室内のダイニングキッチンで血を流して倒れているのを発見された。刃物による傷が計１０か所以上あり、死因は首を刺されたことによる失血死とみられる。

玄関ドアは施錠されており、鍵は玄関の内側に落ちていた。山中容疑者は遺体の発見を遅らせるため、河嶋さんを襲った後に玄関を施錠し、鍵を玄関ドアの郵便受けから室内に投げ入れたとも話しているという。

山中容疑者の説明の通り、大田区内の別のマンションのゴミ集積所から、凶器とみられる血の付いた刃物のほか、事件当時に着用していたとみられるジャージーやスニーカー、キャップ帽などの衣類がポリ袋に入れられた状態で見つかった。同庁は証拠隠滅を図ったとみて詳しい経緯を調べている。