¡ÚÇúÃÂ¡Û¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¿å¥À¥¦¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Î¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ò´°Á´ºÆ¸½!? ¤Þ¤µ¤«¤Î²ÈÄíÍÑÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¶²¤í¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡×¡ÖÈ¯ÁÛ¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
TBS¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¿´ÍýÀï¥²¡¼¥à¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¡£¤¢¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?
¼Â¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤«¤éÀèÆü¡¢¡Ö²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹!
¡ÚÈÖÁÈ¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
ÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤ò¤ª¤¦¤Á¤ÇÍ·¤Ù¤ë
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì!
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤HP¤Þ¤Ç!
https://p-bandai.jp/item/item-1000243792/
.
¤µ¤é¤Ë!
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥¤¥¹¡×¤¬!
https://bsp-prize.jp/item/2828643/
.
¼ÂºÝ¤ËÅÅµ¤¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹!
(@wed_downtown¤è¤ê°úÍÑ)
¿å¥À¥¦¤Î¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2¿Í1ÁÈ¤Ç²ñÏÃ¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¥¤¥¹¤ËÅÅÎ®¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¤¤ë¤«¤òÃµ¤ë¥²¡¼¥à¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¿¬¤ËÅÅÎ®¤òÎ®¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤¹¤ëÅÅµ¤¤òÎ®¤¹¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¡¢»Ä¤ê¤Î¥¤¥¹¤¬¤ï¤«¤ëLED¤¬ÆâÂ¢¡£¤µ¤é¤Ë¥²¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¡¢²ÈÄí¤ÇÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤ÎÇ®¶¸¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¿å¥À¥¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³! ¡Ö¤¨?¥Õ¥§¥¤¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ?Íß¤·¤¤!¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Î¿·ÄêÈÖ³ÎÄê!! ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò²ÈÄí¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡Ö¤³¤ì¸«¤¿»þ¤Þ¤¸¤Ç¡¼!?¥¹¥²¡¼!¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!
Ä¾·ÂÌó20Ñ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü2,980±ß(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢10·î¤ËÆÏ¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤!¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯!! 1·î27Æü¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÅµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡Ö¥¤¥¹¡×¤À¤±¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹! 1¡Á12¤Þ¤Ç¤ÎÈÖ¹æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢12¸Ä½¸¤á¤ì¤Ð¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹!!
º£Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Ç·è¤Þ¤ê! ¥É¥¥É¥&¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦!!
(C) 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
¡ÚÈÖÁÈ¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤ò¤ª¤¦¤Á¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤HP¤Þ¤Ç¡ªhttps://t.co/enEMRyS28L¤µ¤é¤Ë¡ª¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥¤¥¹¡×¤¬¡ªhttps://t.co/ZONujVHeb1¼ÂºÝ¤ËÅÅµ¤¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹¡ª#¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó pic.twitter.com/B4nw7XhT3d- ¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó (@wed_downtown) January 7, 2026
¼Â¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¤«¤éÀèÆü¡¢¡Ö²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹!
¡ÚÈÖÁÈ¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
ÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤ò¤ª¤¦¤Á¤ÇÍ·¤Ù¤ë
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì!
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤HP¤Þ¤Ç!
https://p-bandai.jp/item/item-1000243792/
¤µ¤é¤Ë!
¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥¤¥¹¡×¤¬!
https://bsp-prize.jp/item/2828643/
.
¼ÂºÝ¤ËÅÅµ¤¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹!
(@wed_downtown¤è¤ê°úÍÑ)
¿å¥À¥¦¤Î¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2¿Í1ÁÈ¤Ç²ñÏÃ¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¥¤¥¹¤ËÅÅÎ®¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¤¤ë¤«¤òÃµ¤ë¥²¡¼¥à¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¿¬¤ËÅÅÎ®¤òÎ®¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤¹¤ëÅÅµ¤¤òÎ®¤¹¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¡¢»Ä¤ê¤Î¥¤¥¹¤¬¤ï¤«¤ëLED¤¬ÆâÂ¢¡£¤µ¤é¤Ë¥²¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¡¢²ÈÄí¤ÇÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤ÎÇ®¶¸¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¿å¥À¥¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³! ¡Ö¤¨?¥Õ¥§¥¤¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ?Íß¤·¤¤!¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Î¿·ÄêÈÖ³ÎÄê!! ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò²ÈÄí¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¡Ö¤³¤ì¸«¤¿»þ¤Þ¤¸¤Ç¡¼!?¥¹¥²¡¼!¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!
Ä¾·ÂÌó20Ñ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü2,980±ß(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢10·î¤ËÆÏ¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤!¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯!! 1·î27Æü¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÅµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡Ö¥¤¥¹¡×¤À¤±¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹! 1¡Á12¤Þ¤Ç¤ÎÈÖ¹æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢12¸Ä½¸¤á¤ì¤Ð¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹!!
º£Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Ç·è¤Þ¤ê! ¥É¥¥É¥&¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦!!
(C) 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
¡ÚÈÖÁÈ¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤ò¤ª¤¦¤Á¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤HP¤Þ¤Ç¡ªhttps://t.co/enEMRyS28L¤µ¤é¤Ë¡ª¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥¤¥¹¡×¤¬¡ªhttps://t.co/ZONujVHeb1¼ÂºÝ¤ËÅÅµ¤¤âÎ®¤ì¤Þ¤¹¡ª#¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó pic.twitter.com/B4nw7XhT3d- ¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó (@wed_downtown) January 7, 2026