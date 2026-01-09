ゴルフの男女トッププロがチームを組み対戦するハイブリッドｅスポーツ型ツアー「ＴＧＸシリーズ」が９日、都内のＩＭＭシアターで開幕。決勝は延長の末に、小平智、岩田寛、木戸愛の北海道・東北ノーザンアイスが河本結、菅沼菜々、臼井麗香の東京スターズを退け優勝した。

５ホールを終えて２―２の同点で突入したニアピン対決の最後、４メートルにつけて逆転勝利を決めた小平は岩田と抱き合い喜んだ。「楽しかった。あんなにお客さんが入って音楽も流れて、ゴルフ場とは違う雰囲気で新しい感じがした」と振り返った。

主将として決勝までチームを引っ張った河本は「新しいゴルフで自分のイメージ力が大事になる。勉強になった。是非皆さんにも体験してほしい」とバーチャルゴルフの魅力を語り、大阪ノイズとして参戦した金田久美子は「日に焼けないし歩かないし、音楽はガンガンで楽しかった」と笑顔を見せた。

シリーズは地域を代表する６チームで構成され、全国６か所を転戦予定。５ホールのマッチプレー形式で争う。開幕戦はほぼ満員の６０３人が客席を埋め、大音量の音楽と歓声が試合を盛り上げた。