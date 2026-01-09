第２子妊娠中のタレントでモデルのラブリが９日、昨年いっぱいで所属事務所を退所したことを明かした。

ラブリは自身のインスタグラムを更新。【退所のご報告】というタイトルで書き出すと、「このたび、１５年間所属しておりましたアーティストピラミッドを、昨年をもって退所したことをご報告させていただきます」と報告した。

続けて「ラブリとして出会いと経験の土台を与えていただきました。私の在り方をいつも信じてくださり、深く見守ってくださった森山社長には、心から感謝しています。ここで過ごした時間は、今の私の礎です」と感謝をつづった。

「母となり、そして第二子を迎えるという新たな私に出会える今だからこそ、次のステージに向かうことはとても自然なことでした」と決断に至った経緯を説明。「ｉｋａｗというブランドの代表であることを軸に、ものづくりの表現は白濱イズミとして。オカンとなったラブリならではの芸能活動も丁寧に。私というコンテンツを自身も楽しみながら形にしていきたいです。ありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします！白濱イズミ」と決意を記し、投稿を締めた。

ラブリはファッション誌「ＪＪ」の元専属モデルで、タレントやアーティストなどマルチに活躍。プライベートでは２０１９年１１月に映像作家の米倉強太氏と結婚し、２０年５月に第１子女児を出産し、昨年１１月には第２子を妊娠していることを明かしている。弟は「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の白濱亜嵐。本名の「白濱イズミ」名義でも活動している。