落語家の林家正蔵さん（63）、林家三平さん（55）と俳優・タレントの峰竜太さん（73）が9日、12月24日に亡くなった海老名香葉子さんのお別れの式に出席。正蔵さんと三平さんが母である香葉子さんへの思いを語りました。

所属事務所によると、香葉子さんは12月24日夜、老衰のため亡くなったということです。92歳でした。香葉子さんは落語家の初代・林家三平さんの妻で、九代目・林家正蔵さんと二代目・林家三平さんの母親としても知られ、エッセイストや作詞家としても活動しました。

■林家正蔵、最期をみとったことを明かす

式の後に取材に応じた三人。正蔵さんは「12月24日、クリスマスイブに旅立ちました。しゃれっ気のある、おふくろらしい、92歳、苦しまずに大往生でした。長女の美どりと二女の泰葉、私と弟の三平。弟は仕事で中座して、ジングルベルを歌いながら本当に安らかに目をつぶりました」と最期をみとったことを明かしました。

■林家三平「“お悔やみ申し上げます”という言葉をいただきますが･･･」

三平さんは「（亡くなる）6時間前まで元気な母親だったんです。いろんな話をしました。一門で集まったこととか、家族で過ごしたクリスマスとか、いろんな話をするたびにニコっと笑ってくれました。そのときに“母さん仕事行くよ”って言ったら、“行ってらっしゃい”って元気な声で言ってくれたんです。それが最期の言葉になりました」と回想。

続けて、「一番悔いていないのが、“母さんありがとう”って意識があるときにいっぱい言えたことです。そうすると母は私の手を握ってうなずいてくれたんです。だから、“お悔やみ申し上げます”という言葉をいっぱいいただきますが、悔やんでいません。本当に日本一のおふくろでした！ 胸を張って言えます、そんな気持ちです」と思いを伝えました。

■林家正蔵「立派なおかみさんに育ててもらって」 母に感謝

香葉子さんの娘・美どりさんの夫である峰さんは「私も（初代）三平師匠のお弟子さんたちと同じような立場で最初入っていったものですから、おかみさんとしか言えなかったですけど、今考えてみると力強い人でしたね」と振り返り、「遺影を見ると本当に優しそうな顔をしていますけど、そんなおかみさんじゃないです。締めるところは締めて、そういうメリハリがあったから今があるんじゃないですか」と回想しました。

そして、正蔵さんは香葉子さんに伝えたいことを聞かれると、「人生大変だったけど、いいこともあって、すごい人生を生きてきた母親。私は母親でもありますし、父の弟子ですから、おかみさんですから。立派なおかみさんに育ててもらって、林家正蔵は幸せもんだと思っております」と感謝の思いを伝えました。