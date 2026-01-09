ÊÆ10·î½»ÂðÃå¹©4.6¡ó¸º¡¡2¥«·î¤Ö¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯10·î¤Î½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡ÊÂ®Êó¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°·î¤è¤ê4.6¡ó¸º¤Î124Ëü6Àé¸Í¤À¤Ã¤¿¡£2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢132Ëü5Àé¸ÍÄøÅÙ¤ò¸«¹þ¤ó¤À»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÎÏ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï5.4¡óÁý¤Î87Ëü4Àé¸Í¡£½¸¹ç½»Âð¤Ï25.9¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÃå¹©·ï¿ô¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï7.8¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç»Ô¾ì¤ÎÆîÉô¤¬Á°·îÈæ1.2¡óÁý¡£ÃæÀ¾Éô¤â0.5¡óÁý¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢À¾Éô¤Ï21.9¡ó¡¢ËÌÅìÉô¤Ï0.6¡ó¤½¤ì¤¾¤ì¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãå¹©·ï¿ô¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë·úÀßµö²Ä·ï¿ô¤Ï0.2¡ó¸º¤Î141Ëü2Àé¸Í¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï1.1¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£