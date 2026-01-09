アヤックス指揮官が冨安健洋の現状に言及「段階的に調整を進めている」 公式戦デビューには慎重な姿勢
アヤックスを率いるフレッド・グリム暫定監督が、日本代表DF冨安健洋の状況について言及した。9日、クラブの公式が同指揮官のコメントを伝えている。
現在27歳の冨安は、2025年7月にアーセナルと双方合意のもとで契約解除したことを発表。ケガの治療に専念することが伝えられ、半年間の無所属期間が続いたが、2025年12月にアヤックスへの加入が発表された。日本代表DF板倉滉とチームメイトとなり、今年6月に開催されるFIFAワールドカップ26に向けて、再起を図ることになった。
そんな冨安は、チームのグループトレーニングに参加していることが報じられるなか、オランダメディア『ダ・テレグラフ』は、2週間後のアヤックスデビューの可能性も伝えている。
グリム暫定監督は、11日に行われるエールディヴィジ第18節テルスター戦に向けた会見に出席。今冬加入した冨安の状況について「これまで数回のトレーニングし、復帰に向けて段階的に調整を進めている。特定のエクササイズには参加しているが、すべてのトレーニングは行っていない」と説明。「少しずつ回復しつつあり、毎日の状態を見極めている。このケガは適切なリハビリが必要で、時間はかかるだろう」と語り、公式戦デビューの時期を慎重に見極めるとの見解を示した。
また、「彼はとてもプロフェッショナルに見える」と冨安の人間性を大きく評価。「参加しているトレーニングだけ見ても、良い印象を持っている。だけど、我々は彼の毎日の進捗状況を見守る必要があるし、いつ試合に出場できるかはわからない」と言葉を続けている。
冨安と板倉が所属するアヤックスは、エールディヴィジで現在3位。首位PSVにはすでに勝ち点差「16」を離されているが、後半戦の巻き返しに期待したいところだ。
