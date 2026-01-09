2025年いっぱいで芸能活動引退を表明していた元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが5日に死去したと、親族が藤乃さんのSNSを通じて9日に公表した。27歳だった。石川県金沢市出身。希少がんの副咽頭間隙腫瘍（ふくいんとうかんげきしゅよう）で闘病中だった。

20年にグラビアアイドルとしてデビューし、迫力あるIカップボディーと明るい笑顔を武器に、グラビアや写真集、イメージビデオなどで活躍。トーク番組のアシスタントなども務めた。昨年いっぱいで芸能活動引退を発表。大みそかには「出会ってくれてありがとう」などと、ファンに感謝の思いをつづっていた。

藤乃さんの訃報に、同じグラビアアイドル仲間たちから悲痛な声が上がった。倉持由香（34）は「いつも素敵な笑顔の作品を見せてくださりありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」と、追悼の言葉を送った。

撮影会イベントや共演したグラドルも多く、森脇芹渚は「都内で撮影会が被った時、仲良くしてくださり、本当にありがとうございました！心よりお悔やみを申し上げます」と感謝。藤乃さんと何度か撮影をともにしたという陽葵は「デビューしたてで緊張していましたが、藤乃さんの明るい笑顔と優しさのおかげで楽しく撮影することができました。本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」とつづった。七川楓は「同じ年で同じグラドルというのもあり プライベートで遊ぶことがありました。明るく気さくでノリも良く波長が合い素直なあおいちゃん グラドルとしても尊敬しています。 心よりご冥福をお祈りいたします」と哀悼の意を示した。