¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤«¤é°Õ³°¤Ê³èÆ°¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£·î£²£¶Æü¤Ç°ìÌÐ¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¹âÅè¤Ï¡Ö»à¤ó¤À¤È¤¤ËÃÏ¹ö¤ÎïåËâÍÍ¤Ë¡ØÀ¸¤¤Æ¤ë´Ö¤Ë·¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÊÎÉ¤¤¡Ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÃé¹ð¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡ÖïåËâ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ó¤Î¡©¡¡¤¨¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡Ä¡£²¶¡¢ïåËâ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë¿ÌÙþ¤¹¤ë¤È¡Ö²Õ¾ò½ñ¤¤Ë¤·¤í¤Ã¤Æ¡©¡¡¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ï²¿¤«¤È¤«¡£²¶¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤è¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¡¢°ÊÁ°Æ±ÈÖÁÈ¤Ç°ìÌÐ¤¬¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÌ³¤á¤ë½÷À¤Ë²ÈÄÂ¤ò¤Í¤À¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¢¡ª¤½¤¦¡ª¡ª¡¡¶äºÂ¤Î½÷¤Î»Ò¡ª¡×¤È¤ï¤¬°Õ¤òÆÀ¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤º¹âÅè¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ë¡ÊïåËâÍÍ¤Ë¡Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ï²¼¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎä¤ä¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢²¶¤Î¹ÔÆ°¤Ã¤ÆÁ´Éô²¼¿´¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¾ï¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«£Ç£é£ö£å¤·¤Æ²¿¤«¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤è¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¡Ö£¶£°Ç¯¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ï¡Ë²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¤¢¡Ä¡£¤Ç¤âµÕ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ë¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¹âÅè¤Ï¡Ö¤±¤É¤Í¡¢»ä¤¬¥é¥ª¥¹¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¡Ê°ìÌÐ¤Ë¡Ë¤ªÃÎ¤é¤»Á÷¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÃ¤ÇÂç¶â¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡¢Åö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤âº£¹Í¤¨¤ë¤È²¼¿´¡£¡Ø¤Á¤µ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£