ヒルトン東京は、肉料理を主役にした「ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ」を2,025年12月27日から5月上旬まで開催する。

ピクニックボックスには「スモークサーモンとホースラディッシュクリームのサンドイッチ」、「昆布締めハマチと発酵苺のタルトレット」などセイヴォリー5種類を揃えた。ミートプレートには、「エンバーグリルサーロイン」、「ポークベリートルティーヤ添え」、「ジャマイカンジャークチキン」の3種類の肉料理を用意する。スイーツは、「ストロベリータルト」や「ストロベリーチーズケーキ」、桜の香りをまとわせたシフォン生地にホワイトチョコレートクリームと苺を重ねたスイーツなど10種類をビュッフェ形式で用意するほか、フレッシュ苺も1人1グラス提供する。飲み物はTWGの紅茶10種類以上に加え、別料金でシャンパンや「シグニチャーいちごミルク」（1,400円）などのオリジナルドリンクも用意する。

場所は2階メトロポリタングリル。時間は午後3時から5時までの2時間制。料金は6,600円、土休日は7,100円。税・サービス料込。