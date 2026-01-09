¾®ÌÚÇîÌÀ¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊª²Á¹â¤ËÈáÌÄ¡Ö°Û¾ï¤À¤è¡×¡¡¥é¥ó¥Á2¿Í¤Ç¡Ö1Ëü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê54¡Ë¤¬8Æü¿¼Ìë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¤á¤¬¤Í¤Ó¤¤¤¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊª²Á¤Î¹â¤µ¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¥Ï¥ï¥¤¤Ï¹â¤¤¹â¤¤¸À¤¦¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â»È¤Ã¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢°Û¾ï¤À¤è¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤è¤êÁ´Á³¹â¤¤¤è¡¢¤â¤¦¡£²¿¤â¤«¤â¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÌðºî·ó¤¬¡Ö¤½¤¦¤«¤¢¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¥É¥ë¤â¹â¤¤¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤ËÊª²Á¤¬¹â¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡×¤È¤·¡Ö3¡Á4Ç¯Á°¤È¤«¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤¬¹â¤¤¡¢¹â¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¡¢ÂçÂÎ¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¡È2¿Í¤ÇÄ«¿©7000±ß¤Ç¤·¤¿¤è¡É¤È¤«¡£ÉáÄÌ¤ÎÊª¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾®ÌÚ¤ÏºÊ¡¢Ì¼¤È¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢ÊÌ¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤Ç2¿Í¤Ê¤é¡Ö1Ëü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌë¤´ÈÓ¤Ï²¿¿Í¤«½¸¤Þ¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ç¡¢²ÈÂ²¤´¤È¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¯¤È¡¢ÂçÂÎ¡¢1²ó¹Ô¤¯¤È4¡Á5Ëü¡×¤È¸À¤¤¡¢Ìðºî¤¬ÍÌ¾¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Î¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢²ÈÂ²¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤¿¤á¡Ö¤â¤¦¤¢¤ÎÁ°ÄÌ¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÌÚ¤Ï10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¤è¤¯¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á1¥É¥ë¤¬110±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¥É¥ë¤¬²È¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç5500¥É¥ë¡ÊÌó86Ëü6000±ß¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤è¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡©Á´Á³¡¢¹ëÀª¤Ê»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤è¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤·¤Æ¤Æ¤è¡×¤È¤·¡¢Ìðºî¤¬¡ÖÎ¹Èñ¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤È¤«Æþ¤ì¤¿¤é200Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡ÖÎ¹ÈñÆþ¤ì¤¿¤éÁ´Á³¡£¹ñ»º¤Î¿·¼Ö¤¯¤é¤¤Çã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤¦¡¢¥À¥á¤è¡£¤³¤ó¤ÊÎ¹¹Ô¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤è¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¡È¤¢¤¢¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£