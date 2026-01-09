銀座コージーコーナー×宇宙モチーフ♡バレンタイン限定コスモリリック

バレンタインシーズンに心ときめく甘い宇宙体験を届けてくれるのが、銀座コージーコーナーの限定ブランド「コスモリリック」。昨年誕生し話題を集めたこのシリーズに、今年は12星座を【火・地・風・水】の4エレメントで表現した新作が仲間入りしました。自分へのごほうびはもちろん、宇宙や星座モチーフが好きな方へのギフトにもぴったりな、幻想的な焼菓子コレクションです♡

12星座を楽しむ新作エレメントBOX

新たに登場したのは、「月の煌めきエレメント～火と地～（4個入）」と「月の煌めきエレメント～風と水～（4個入）」。価格はいずれも500円（税込540円）、販売期間は1月6日（火）～2月14日（土）頃です。

「火と地」は＜火：おひつじ座・しし座・いて座＞＜地：おうし座・おとめ座・やぎ座＞、「風と水」は＜風：ふたご座・てんびん座・みずがめ座＞＜水：かに座・さそり座・うお座＞をデザイン。

星座マークとストーンをあしらったボックスに、【月】や【星】をテーマにした焼菓子3種を詰め合わせています。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

月と星を味わう人気アソート

「月と惑星BOX（7個入）」は価格1,100円（税込1,188円）。月の満ち欠けと星座を描いた筒形ボックスに、焼菓子3種をアソートし、宇宙（ソラ）からのメッセージカード付きです。

「月影猫のミラージュ缶（8個入）」は1,300円（税込1,404円）。神秘的な黒猫が印象的な宝石箱風の缶に、焼菓子2種を詰め合わせています。

「月とおまじない缶（10個入）」は1,500円（税込1,620円）。エレメントや星座、月と太陽の関係性を描いたデザイン缶に、焼菓子4種をアソート。

※一部商品は原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

ポーチ付きでごほうび感アップ

「星ふる月夜ポーチ（8個入）」は価格1,500円（税込1,650円）※標準税率10％対象商品。夜空に浮かぶ月と流星を閉じ込めた幻想的なポーチに、焼菓子4種を詰め合わせました。

こちらもポジティブになれる宇宙（ソラ）からのメッセージカード付きです。

※メッセージカードは全4種。「月の煌めきエレメント～火と地～（4個入）」と「月の煌めきエレメント～風と水～（4個入）」は対象外です。

バレンタインに宇宙のきらめきを

銀座コージーコーナーの「コスモリリック」は、味わうたびに宇宙の物語を感じられる特別なバレンタインコレクション。エレメントや星座で選ぶ楽しさと、心を前向きにしてくれるメッセージが詰まっています。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。自分らしい宇宙のきらめきを、今年のバレンタインに取り入れてみてはいかがでしょうか♡