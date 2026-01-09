金融資産2450万円「退職までに3000万円は備えたかった」 65歳男性が始めた老後のアルバイト
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福岡県在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（64歳）、次男（41歳）
居住地：福岡県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：300万円
現在の金融資産：預貯金1500万円、リスク資産950万円
これまでの年金加入期間：国民年金40年、厚生年金44年
老齢厚生年金（厚生年金）：7万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金6万4000円、加給年金3万3000円
年金以外の収入：給与収入10万円弱
配偶者の年金や収入：なし
ひと月の支出：27万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。
その理由として、「今後の健康が不安」と語っています。
「月額20万円程の年金を受給できれば年間120万円（月10万円）を預貯金から取り崩しても25年分あるので、なんとかなるのではと」想定して備えてきたと言います。
実際に年金生活を迎えた今も、やはり老後資金は「3000万円」程度は欲しいと感じているとのこと。
「おおむね目標に近いものはできていますが、年齢を重ねるたびに健康不安が膨らむのと、退職後の時間を有効に使いたいという思いで、自動車販売店にて洗車のアルバイトを始めました」とあります。
「現状の健康状態が維持できれば満足ですが、あと何年続くだろうか」と不安まじりに語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「これから先、ますます少子高齢化社会になりますので、大変だと思いますが、早い時期からの資産運用をされた方がいいと思います」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
