男女プロが参加するバーチャルゴルフのチーム戦による新ツアー「TGXシリーズ」の開幕戦が9日、都内で行われ、北海道・東北が決勝で東京に3―2で競り勝ち優勝した。

決勝は大接戦となった。5ホールを終えて2―2の同点で延長戦に突入。6ホール目はニアピン対決で争われ、最後に打った小平智（36＝Admiral）が4メートルにつけて北海道・東北に勝利をもたらした。

殊勲の一打を放った小平は「楽しかった。音楽も流れて普通のゴルフ場じゃない雰囲気で新しい感じがした。幸先よくスタートを切れたので、モチベーションが上がるいいきっかけになる」と満足そうにうなずいた。

この日は603人の観客が駆けつけ客席はほぼ満員。場内には大音量の音楽とDJの実況が流れ、大いに盛り上がった。

準優勝だった東京の主将・河本結（27＝RICOH）は「今までのゴルフとは違った感覚の新しいスポーツだと感じた。（音楽が流れて）気持ちが高まる」とうなずいた。

自身はバーチャルゴルフ初体験で「パットの距離感が難しかった」と苦戦したが「風、（グリーンの）傾斜などが数字で可視化できるのでイメージの組み立て方に役立つ」と本業への波及効果も感じた様子だ。

同シリーズは北海道・東北、東京、中部、大阪、中国・四国、九州・沖縄の6チームで構成され大会ごとに4チームが参戦。試合は各チーム3人によるシングルス3ホール、フォアサム2ホールの計5ホールのマッチプレーで争われ、3ホール先取で勝利となる。

2戦目以降の日程、会場は近日中に決定する予定。全6大会を終了後、上位4チームがプレーオフに進む