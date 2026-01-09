　日本時間２２時３０分に雇用統計（12月）、米住宅着工件数（9月/10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

雇用統計（12月）22:30
予想　5.9万人　前回　6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.5%　前回　4.6%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.1%（平均時給・前月比)
予想　3.6%　前回　3.5%（平均時給・前年比)

住宅着工件数（10月）22:30
予想　132.5万件　前回　N/A（住宅着工件数)
予想　1.4%　前回　N/A（住宅着工件数・前月比)
予想　135.2万件　前回　N/A（住宅建築許可件数)
予想　1.1%　前回　N/A（住宅建築許可件数・前月比)