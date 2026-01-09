まもなく米雇用統計などの発表 まもなく米雇用統計などの発表

リンクをコピーする みんなの感想は？

日本時間２２時３０分に雇用統計（12月）、米住宅着工件数（9月/10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



雇用統計（12月）22:30

予想 5.9万人 前回 6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.5% 前回 4.6%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.1%（平均時給・前月比)

予想 3.6% 前回 3.5%（平均時給・前年比)



住宅着工件数（10月）22:30

予想 132.5万件 前回 N/A（住宅着工件数)

予想 1.4% 前回 N/A（住宅着工件数・前月比)

予想 135.2万件 前回 N/A（住宅建築許可件数)

予想 1.1% 前回 N/A（住宅建築許可件数・前月比)

外部サイト