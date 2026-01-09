俳優・広井雄士さん、吉原雅斗さん（BOYZ AND MEN）がダブル主演を務める舞台「LIFE-海の家の物語-」囲み取材会が行われ、キマグレンのクレイ勇輝さん・ISEKIさんと共に登壇しました。



【写真を見る】【キマグレン・クレイ勇輝】 元乃木坂46・北野日奈子と結婚発表後、初の公の場 「心境は･･･『WIFE（ワイフ）』ですね！」





本作は、2024年に再結成したキマグレンの誕生までのストーリーをベースにし、キマグレンによる生演奏・歌唱も交えながら贈る音楽劇です。







ISEKIさん役の吉原さんは、“キマグレンのお二方は、大先輩で憧れの存在。そんなお2人の人生を追体験できるような作品に入らせていただけることが光栄ですし、生歌を1番近くで聴けることがとても贅沢。現代、色んな作品がある中でもすごく珍しいものにあたるので、お客さんの反応が楽しみです”と、本作への思いを語りました。





自分を演じる姿を見てきたISEKIさんは、“こんなにカッコよかったかなぁ？っていうのが正直なところなんですけど（笑）”と照れ笑いしつつ、“こんな若い自分たちもいたんだなっていうのは、面白いし有難いです”と語りました。









クレイ勇輝さん役の広井さんは、“役者として脚本と向き合って、キマグレンの二人に見てもらった時に、シーンごとに頷いてくださったり、逆にすごく恥ずかしそうに顔を赤らめたりする二人を見て、「あ、間違ってなかったのかな」って思えた。そこからどんどん深まっていったというか、役者として成長させていただいた”と語りました。









クレイ勇輝さんは“本人を目の前にして演じるハードルは相当高いだろうなって思って。稽古場でも僕らが座ってる前で演技をしていて、どういう気持ちで演技してるんだろう？っていう目で見てましたけど、すごい熱い思いを感じました”と、二人を称えました。







また、先月20日に元乃木坂46のメンバーで俳優・タレントの北野日奈子さんと結婚を発表したクレイさん。記者から祝福の声を掛けられると、“ありがとうございます！”と満面の笑み。心境を聞かれると、クレイさん「役」の広井さんが“そうですね〜”と答え始め、笑いを誘いました。







クレイさん「本人」は、“心境は･･･『WIFE（ワイフ）』ですね！”と、舞台タイトルでもある自身の名曲「LIFE」と掛けて答え、会場は大きな拍手に包まれました。

【担当：芸能情報ステーション】