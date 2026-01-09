川井新監督を迎えた札幌が新体制を発表!選手の新背番号も決定
北海道コンサドーレ札幌は9日、明治安田J2・J3百年構想リーグの選手およびスタッフを発表した。川井健太新監督を迎えたチームは、小川佳純氏らを新コーチに迎え入れている。
選手の新背番号も発表になり、横浜FCから復帰したDF福森晃斗は5番、国士舘大から新加入のDF川原颯斗は39番、大阪体育大から新加入のFW佐藤陽成は40番をつける。
▽監督
川井健太
▽ヘッドコーチ
菊地直哉
▽コーチ
戸川健太
小川佳純
柴田慎吾
▽GPコーチ
赤池保幸
佐々木理
▽パフォーマンスコーディネーター
京谷洋佑
▽フィジカルコーチ
山田修市
1 GK菅野孝憲
2 DF高尾瑠
3 DFパク・ミンギュ
4 DF中村桐耶
5 DF福森晃斗(←横浜FC)
7 MFスパチョーク
9 FWマリオ・セルジオ
10 MF宮澤裕樹
11 MF青木亮太
13 MF堀米勇輝(←愛媛FC)
14 MF田中克幸
15 DF家泉怜依
16 MF長谷川竜也
17 DF内田瑞己(←讃岐)
18 MF木戸柊摩
20 FWアマドゥ・バカヨコ
22 FWキングロード・サフォ
23 FW大森真吾(←山形)
24 GK田川知樹(←富山)
25 DF大崎玲央
27 MF荒野拓馬
28 DF岡田大和
30 MF田中宏武
31 MF堀米悠斗(←新潟)
35 MF原康介
39 DF川原颯斗(←国士舘大)
40 FW佐藤陽成(←大阪体育大)
41 GK唯野鶴眞(←札幌U-18)
47 DF西野奨太
50 DF浦上仁騎
51 GK高木駿
71 FW白井陽斗
選手の新背番号も発表になり、横浜FCから復帰したDF福森晃斗は5番、国士舘大から新加入のDF川原颯斗は39番、大阪体育大から新加入のFW佐藤陽成は40番をつける。
▽監督
川井健太
▽ヘッドコーチ
菊地直哉
▽コーチ
戸川健太
小川佳純
▽GPコーチ
赤池保幸
佐々木理
▽パフォーマンスコーディネーター
京谷洋佑
▽フィジカルコーチ
山田修市
1 GK菅野孝憲
2 DF高尾瑠
3 DFパク・ミンギュ
4 DF中村桐耶
5 DF福森晃斗(←横浜FC)
7 MFスパチョーク
9 FWマリオ・セルジオ
10 MF宮澤裕樹
11 MF青木亮太
13 MF堀米勇輝(←愛媛FC)
14 MF田中克幸
15 DF家泉怜依
16 MF長谷川竜也
17 DF内田瑞己(←讃岐)
18 MF木戸柊摩
20 FWアマドゥ・バカヨコ
22 FWキングロード・サフォ
23 FW大森真吾(←山形)
24 GK田川知樹(←富山)
25 DF大崎玲央
27 MF荒野拓馬
28 DF岡田大和
30 MF田中宏武
31 MF堀米悠斗(←新潟)
35 MF原康介
39 DF川原颯斗(←国士舘大)
40 FW佐藤陽成(←大阪体育大)
41 GK唯野鶴眞(←札幌U-18)
47 DF西野奨太
50 DF浦上仁騎
51 GK高木駿
71 FW白井陽斗