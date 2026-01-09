　北海道コンサドーレ札幌は9日、明治安田J2・J3百年構想リーグの選手およびスタッフを発表した。川井健太新監督を迎えたチームは、小川佳純氏らを新コーチに迎え入れている。

　選手の新背番号も発表になり、横浜FCから復帰したDF福森晃斗は5番、国士舘大から新加入のDF川原颯斗は39番、大阪体育大から新加入のFW佐藤陽成は40番をつける。

▽監督

川井健太

▽ヘッドコーチ

菊地直哉

▽コーチ

戸川健太

小川佳純

柴田慎吾

▽GPコーチ

赤池保幸

佐々木理

▽パフォーマンスコーディネーター

京谷洋佑

▽フィジカルコーチ

山田修市

1 GK菅野孝憲

2 DF高尾瑠

3 DFパク・ミンギュ

4 DF中村桐耶

5 DF福森晃斗(←横浜FC)

7 MFスパチョーク

9 FWマリオ・セルジオ

10 MF宮澤裕樹

11 MF青木亮太

13 MF堀米勇輝(←愛媛FC)

14 MF田中克幸

15 DF家泉怜依

16 MF長谷川竜也

17 DF内田瑞己(←讃岐)

18 MF木戸柊摩

20 FWアマドゥ・バカヨコ

22 FWキングロード・サフォ

23 FW大森真吾(←山形)

24 GK田川知樹(←富山)

25 DF大崎玲央

27 MF荒野拓馬

28 DF岡田大和

30 MF田中宏武

31 MF堀米悠斗(←新潟)

35 MF原康介

39 DF川原颯斗(←国士舘大)

40 FW佐藤陽成(←大阪体育大)

41 GK唯野鶴眞(←札幌U-18)

47 DF西野奨太

50 DF浦上仁騎

51 GK高木駿

71 FW白井陽斗