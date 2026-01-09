女優の加藤ローサが実家で過ごした正月の様子を公開した。

加藤は９日までに自身のインスタグラムを更新。「遅くなりましたが…２０２６年もよろしくお願いします！ お正月は実家でゆっくり。パワーチャージしました」と記し、実家のある鹿児島に帰省した正月休みのショットをアップ。バックには桜島が写っている。

「また１年、駆け抜けるような早さなんだろうな。皆さまにとっても実り多き１年となりますように」とつづった。

この投稿には、「御池に東霧島神社…」「ここ子どもの頃からよく遊んだ、地元です。懐かしい風景をありがとう」「ゆっくりできてほんとうによかったてすね！」「爽やかな笑顔いいですね〜」「すてきな 写真をありがとう」「霧島東神社 大好きな神社さんです」「桜島が壮大です」「いつも可愛くて素敵」などのコメントが寄せられた。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気者になった加藤。１１年、２６歳の時にサッカー日本代表の松井大輔氏と結婚。海外チームでプレーする松井氏とともに欧州を転々とした。フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産した。２５年８月放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）で松井氏と離婚していたことを公表。「一緒に住んだままなんですけど」と同居は続けていると語った。