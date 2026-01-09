お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは1月9日、自身のXを更新。後輩芸人が投稿した動画について「ヤラセの可能性」があると指摘し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山内健司さん公式Xより）

写真拡大

お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは1月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今のネルソンズのチケットが残るわけない」とポストしました。

【投稿】かまいたち山内、ネルソンズの“ヤラセ”疑惑を指摘

「やっぱ優しいよな」

お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちさんは8日、「動画内でもお伝えしましたが、想像を超えるほど厳しい状況です。もし少しでも気になったら、ライブに足を運んでもらえると嬉しいです」とポスト。和田まんじゅうさんからのメッセージ動画を添えています。

山内さんは9日にこれを引用し「今のネルソンズのチケットが残るわけない　売れてないわけない　この動画はヤラセの可能性あります」とつづりました。後輩に対するリスペクトを感じる内容です。

この投稿に、青山さんは「ヤラセなし！ガチです！山内さん！ありがとうございます！」とコメント。ほかにもファンからは「お優しいのかちょい煽りなのか笑山内さんらしい文面ですね」「やっぱ優しいよな」「とか言って拡散してる山内が優しすぎる」「普通に売り切れてた笑」などの声が寄せられました。

「ほぼ完売しました」

同日、青山さんは「単独ライブのチケットがほぼ完売しました」と報告。「たった1日で、正直、驚いています。たくさんの方に助けてもらいました。本当にありがとうございます」と感謝しました。山内さんのポストによる影響も大きいのではないでしょうか。「まだ空席が出る可能性があるので、見守ってもらえたら嬉しいです！」とのことなので、気になる人はチェックしてみては。

(文:多町野 望)