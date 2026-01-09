「ヤラセの可能性あります」かまいたち山内、後輩芸人の動画に注意喚起？ 「お優しいのかちょい煽りなのか」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは1月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今のネルソンズのチケットが残るわけない」とポストしました。
【投稿】かまいたち山内、ネルソンズの“ヤラセ”疑惑を指摘
山内さんは9日にこれを引用し「今のネルソンズのチケットが残るわけない 売れてないわけない この動画はヤラセの可能性あります」とつづりました。後輩に対するリスペクトを感じる内容です。
この投稿に、青山さんは「ヤラセなし！ガチです！山内さん！ありがとうございます！」とコメント。ほかにもファンからは「お優しいのかちょい煽りなのか笑山内さんらしい文面ですね」「やっぱ優しいよな」「とか言って拡散してる山内が優しすぎる」「普通に売り切れてた笑」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちさんは8日、「動画内でもお伝えしましたが、想像を超えるほど厳しい状況です。もし少しでも気になったら、ライブに足を運んでもらえると嬉しいです」とポスト。和田まんじゅうさんからのメッセージ動画を添えています。
同日、青山さんは「単独ライブのチケットがほぼ完売しました」と報告。「たった1日で、正直、驚いています。たくさんの方に助けてもらいました。本当にありがとうございます」と感謝しました。
「ほぼ完売しました」同日、青山さんは「単独ライブのチケットがほぼ完売しました」と報告。「たった1日で、正直、驚いています。たくさんの方に助けてもらいました。本当にありがとうございます」と感謝しました。山内さんのポストによる影響も大きいのではないでしょうか。「まだ空席が出る可能性があるので、見守ってもらえたら嬉しいです！」とのことなので、気になる人はチェックしてみては。
