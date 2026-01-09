12月24日、老衰のため92歳で亡くなった海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・上野の寛永寺輪王殿で営まれ、長年親交のある高木ブーさん（92）や林家たい平さん（61）ら約1000人が別れを惜しみました。そして、息子の林家正蔵さん（63）、林家三平さん（55）たちが思いを語りました。

香葉子さんは落語家の初代・林家三平さんの妻で、九代目・正蔵さんと二代目・三平さんの母親として知られ、林家一門を支えながらエッセイストや作詞家としても活動してきました。

式には、古くから親交がある、せんだみつおさん（78）や林家ペーさん（84）たちが参列。家族ぐるみで仲が良かったという高木ブーさん（92）は「同い年なんですよ。かよちゃん（海老名さん）と。そういうこともあって結構昔からずっとお付き合いしていましたね。残念ですね、まだだめだよ。僕がだって話し相手いなくなっちゃうじゃん」とコメント。

かつて海老名家に住み込みで修業し、お世話になっていたという林家たい平さん（61）は「僕にとっては本当に恩人ですね。大学卒業して、大師匠（初代・三平さん）の家に住み込みになって、時には厳しいこともありました。やっぱり住み込みをしていると逃げ出したいと、ときどき思うこともありますけども、いつもそういうときに僕を察してくれて二人きりになって“あんたは頑張れるから今やめたらダメよ。頑張りなさい”ってずっと僕を励まし続けてくれたのは、おかみさんです」と感謝を伝えました。

また、幼い頃、東京大空襲で家族を亡くした経験から毎年慰霊祭を行うなど、戦争を語り継ぐための活動に精力的に取り組んできた香葉子さん。番組での共演もあるという徳光和夫さん（84）は人柄について「誰にでも分け隔てのないステキな方でしたね。本当にご苦労されたというのはこういうことなんだろうなって。極端な言い方しますと聖人のような人でしたね」と語りました。

■息子・正蔵、三平が祭壇の前で胸の内を明かす

祭壇は、白い花を基調にピンクのスイートピーが加わり柔らかいイメージに。自身で選んだという遺影を前に、喪主を務めた長男・正蔵さんは「12月の24日にクリスマスイブに旅立ちました。本当に人に恵まれ、縁に恵まれ、ただ戦災孤児、苦労はいっぱいしてきたと思いますが、みなさんのおかげで92歳、いいエンディングを迎えられたと思います」とコメント。

二男・三平さんは「母の口癖が“正々堂々と胸を張って、しゃんとして生きなさい”。このしゃんとした言葉、大好きだったんです。だから、母の『しゃんとした』という言葉を心に置いて、家族みんなで前進していきたいと思っております。一番悔いてないのが、かあさんありがとうって意識があるときにいっぱい言えたことです。そうすると母は私の手をにぎってうなずいてくれたんです。本当に日本一の、日本一のおふくろでした！ 胸を張って言えます」と力強く語りました。

