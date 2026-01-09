営業部長の45歳の男を殺人容疑で逮捕　「態度に不満があった」関与ほのめかす　東京・大田区のマンションで男性社長殺害事件　警視庁

東京・大田区のマンションで8日、会社社長の男性が殺害された事件で、警視庁はこの会社の従業員で45歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。

この事件は8日昼前、大田区大森北のマンションの一室で、会社社長の河嶋明宏さん（44）が首や腹などを刺され、血だらけの状態で殺害されているのが見つかったものです。

その後の捜査関係者への取材で、警視庁が河嶋さんが経営する会社で営業部長を務める山中正裕容疑者（45）を殺人の疑いで逮捕したことが分かりました。

マンション付近の防犯カメラには、事件当日の午後5時40分ごろに山中容疑者が河嶋さんの自宅を訪れているのが確認されていて、2時間ほど経った午後7時半ごろにマンションを出ていく姿が映っていたということです。

事件発覚当時、山中容疑者は捜査員に対し「午後5時ごろから3時間ほどウォーキングをしていました。午後8時ごろには友人と食事をしていた」などと話していて、防犯カメラ映像との内容に食い違いがあったことから、警視庁は9日午前、山中容疑者から任意で事情を聴いていました。

山中容疑者はこの中で、河嶋さん殺害への関与をほのめかし、「河嶋さんの態度に不満があった」と話をしているということです。

警視庁はさらに詳しい経緯について追及しています。