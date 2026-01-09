¡ÚÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÌÀÂç¤Î1Ç¯À¸FB¸Å²ìÎ¶¿Í¡È·»ÄïÆüËÜ°ì¡É¤Ø¡ÖËÍ¤é¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¡×¡¡11Æü¡¢ÁáÌÀ·èÀï
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ï11Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÌÀÂç¤ÈÁáÂç¤Ï9Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡7µ¨¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦ÂÐ¹³Àï²¦¼Ô¤ÎÌÀÂç¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Î¸Å²ìÎ¶¿Í¤òFB¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£ºòÇ¯ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿FBÃÝÇ·²¼¿Î¸ã¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£ÂÐ¹³Àï¤ÎÁáÂçÀï¤Ç¤âÀèÈ¯¤òÃ´¤Ã¤¿¸Å²ì¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤Ë±è¤Ã¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ëÁáÂç¤ÎFB¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¡£¿ÀÆàÀî¡¦¶Í°þ³Ø±à¹â¤Î2Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¡Ê¹â¹»¤Ë¡ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é²Ö±à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤«¥×¥ì¡¼¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¡Ö»î¹çÃæ¤ÏÁê¼ê¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±¤Ï¤»¤ºÀèÇÚ¤È¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¸Å²ì¤Ï¶Í°þ³Ø±à¹â¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£º£·î7Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢2³ØÇ¯²¼¤ÎÄï¡¦·¼»Ö¤¬CTB¤È¤·¤ÆÆ±¹»¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¸åÇÚ¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÍ¤é¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢Äï¤ËÂ³¤¯¡È·»ÄïÆüËÜ°ì¡É¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£