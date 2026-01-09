＜口の悪い甥っ子＞義姉には言えないけど距離を置きたい！訪問キャンセルでいいですか？
身内の集まりは、本来なら心が安らぐ時間のはずではないでしょうか。しかし、子どもの乱暴な言葉や落ち着きのない態度に振り回されると、楽しいはずの時間が一気に疲れるものへと変わってしまいます。とくに、親がその問題行動に向き合わず、周囲が我慢する構図が続くと、距離を取りたいという気持ちが生まれて当然かもしれません。今回は、口の悪い甥っ子と過ごすことに限界を感じ、実家への訪問をキャンセルした投稿者さんの声です。
『口の悪い甥っ子が私の実家に遊びに来ると言っていたから、私たち親子はキャンセルした。元々、実家に遊びに行く予定だったけれど、口が悪すぎて嫌い。「なんで来ないの」と実父がしつこいけれど』
甥っ子は現在小学3年生だそう。幼い頃から口の悪さが変わらず、会うたびに不快な気持ちになるほどだと言います。さらに「うちの子どもたちも引いている」と、実害も感じています。
甥っ子の親はどう見ている？
ママたちからはこのような声が集まりました。
『親は「ちょっとヤンチャだけれど、いい子なの」と思っているよ』
『男の子なのだからこれくらいって言ってくる可能性もある』
問題行動は「ヤンチャ」のひと言で矮小化されがちではないでしょうか。しかし、日常的に暴言を放つ子どもには、周囲が緊張感や不快感をもちますよね。性別や気質の問題ではなく、あきらかに家庭のしつけが行き届いていないケースもあるのかもしれません。
うちのきょうだいも躾ができない
甥っ子は兄夫婦の息子さんです。投稿者さんは、「親はやんわりしか注意しないし、仕事を理由に子どもを預けている場合じゃないぞ」と不満を口にしています。しかし、兄は「嫁の機嫌が悪くなるから何も言わないでくれ」と頼んでくるため、家庭内で問題が共有されないまま放置されている状態のようです。同じような経験があるママからのコメントです。
『私は態度が悪すぎる姪を叱らない姉にブチ切れたよ。子どもはアホでも仕方ないけれど、それを窘めない親は許せない』
『その場で言うけれどね。「そのような口、取っちゃうよ」って』
「嫁に気を遣って誰も注意しない」という状況では、改善される見込みはほぼないかもしれません。でも暴言を吐かれれば、相手が子どもだとしてもいい気持ちはしませんよね。投稿者さんが関わりを避ける選択をしたのも、自然な流れと言えるでしょう。
実父に理由を正直に伝えるべき？
ママたちは、実父に理由をそのまま伝えることを勧めています。
『実父にも「甥の口が悪すぎて一緒にいたくないから」って言ったらいいのに。「お父さんも注意しないでしょ」と言えば完璧』
『自分の子にも悪影響でしょ？ 理由を言えば納得するよ』
『親になら言えるでしょう？ 甥っ子の躾がなっていなくて、うちの子に悪影響だから行かないって。行っても不快だよね』
『「甥の躾ができて、言っていいことと悪いことの区別がついたらまた呼んでね」と言えばいい』
『そのまま言えばいい。躾のなってない甥っ子と関わりたくないから別日に行きますって』
実父がしつこく誘ってくるのは、単に状況を知らないだけの可能性があります。伝え方を工夫すれば、無用な誤解を避けつつ、自分たちの意思をはっきり示せるのではないでしょうか。実父も「なぜ来ないのだろう」と不安になっているかもしれません。理由がわかれば、すっきりとして、投稿者さんの思いを受け入れてくれるのではないでしょうか。
最終的には「疎遠」でいい
厳しいけれど、現実的な意見も並びました。
『あれこれ言っても関係ないし、黙って疎遠でいい』
『言えない時点で、投稿者さんの兄と実父も同類。そういう子は男女関係なく、中学生ぐらいから、育ちのよい家庭の子から露骨に距離を置かれはじめるよ。そうなってから焦りはじめるのよね』
『言えばいいとのコメントあるけれど、親が躾もしないのなら、そのままそういう子に育っても関係ないと思うわ』
家族関係は大切ですが、我慢し続けて心をすり減らす必要はありません。相手の家庭に問題がある以上、他人が介入しても変えられない部分は必ずあるのでしょう。投稿者さんがいくらモヤモヤしようとも、甥っ子の親が真剣に向き合わなければどうにもならなさそうです。
家族を守る選択を
家族の集まりは、全員が心地よく過ごせる場であるべきではないでしょうか。しかし、躾が行き届かず、乱暴な言動を繰り返す子がいると、その場そのものがストレス源になりますよね。親が問題を直視しない場合、周囲が我慢する形で続けるのは健全とは言えないのでしょう。投稿者さんのお子さんたちや旦那さんが我慢をして付き合っているのなら、なおさら気分が悪いものです。距離を置くことは逃げではなく、家族を守るための現実的な選択でしょう。自分と子どもたちの心を守るためにも、ムリのない関係の築き方を選びたいものです。