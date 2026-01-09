きのう（8日）東京・大田区のマンションで会社社長の男性が殺害されているのが見つかった事件で、警視庁が男性の会社の営業部長で45歳の男を殺人の疑いで逮捕したことがわかりました。

捜査関係者によりますと、殺人の疑いで逮捕されたのは音響照明設備会社の営業部長・山中正裕容疑者（45）です。

山中容疑者は、おととい（7日）からきのう（8日）にかけて東京・大田区大森北のマンションで音響照明設備会社の社長・河嶋明宏さん（44）の首や腹など10か所以上を刃物で刺し、殺害した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、山中容疑者は河嶋さんが経営する会社で営業部長を務めていて、防犯カメラなどの捜査で関与が浮上したということです。

きのう（8日）警視庁が山中容疑者に任意で話を聴いたところ、遺体発見前日の夕方から夜にかけての行動について本人の説明と防犯カメラの映像に矛盾があったため、きょう（9日）再び、任意で事情聴取。

山中容疑者は逮捕前に「上司である河嶋さんの態度に不満があった」と話し、河嶋さんの殺害への関与をほのめかしていたということです。

警視庁は、山中容疑者が河嶋さんを殺害したいきさつを詳しく調べる方針です。