¡Ú¥¦¥Ê¥®¿·½É¶½¹Ô¡Û¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡¡À¤Íå¤ê¤µ¤ÈºÇ¸å¤ÎÌóÂ«¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
à¤ªÁû¤¬¤»½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼á¤³¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢£±£²Æü¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÀ¤Íå¤ê¤µ¡Ê£³£´¡Ë¤Ë¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤«¤é£·¤«·îÏ¢Â³¤Ç¼«¼ç¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢Âè£¶ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹Æü¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤ÇÀ¤Íå¤ÈºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£¹·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Ç½é°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÇÔËÌ¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¥¼¥í¥ï¥ó¤ÎÀîºêÂç²ñ¤Ç¡Ö¥×¥é¥º¥ÞÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¦¥Ê¥®¤ÏÀ¤Íå¤¬¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¥×¥é¥º¥ÞÍ»ÉÅ´Àþ¥Ð¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£¹¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¥¦¥Ê¥®¤¬¥´¥à¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¹¶·â¤Ê¤É¸ÈÂ©¤Ê¼ê¤ò¤Ä¤«¤¤Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤Íå¤Ë°ì½³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤Íå¤ÎÃÝÅá¤òÃ¥¤¤¿¶¤ê²ó¤·¡¢·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤Íå¤Î±¦¥Ò¥¶¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¡¢ÌµÍý¤ä¤êÎ®¤ì¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÀ¤Íå¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡£½ªÈ×¤Ç¤ÏÃÝÅá¤Ç¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÍå¼Óî÷¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿À¤Íå¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¥¦¥Ê¥®¤È¥·¥ó¥°¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿»þ¡¢¤ªÁ°¤Ï¤ï¤·¤ÎÃÝÅá¤òÅð¤ó¤Ç¤¿¤è¤Ê¡©¡¡¤À¤«¤éº£Æü¤ÏÇÜÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤ÏÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤¬Âç¹¥¤¤ÊÀ¤Íå¤ê¤µ¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¥¦¥Á¤é¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥ó¥°¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¨¤²½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»î¹ç¤·¤í¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£