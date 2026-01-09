I Don’t Like Mondays.、2026年3月よりアジアツアー開催決定
4人組バンド・I Dont Like Mondays.が2025年バンド初のZepp TOURを完走し、2026年3月よりアジアツアーの開催が決定した。
2022年のアニメ「ONE PIECE」の主題歌をきっかけに、アジア/ヨーロッパ/南米からフェスのオファーがありワールドツアーを行ってきた、I Dont Like Mondays.。2024年と2025年に中国大陸ツアーを行い、2025年の中国大陸ツアーは、北京/成都/武漢/上海/深圳/広州を周り1000から1500人のチケット全公演が即完売した。
「毎年海外での公演が増えているなかで、僕らは東京とかアジアとか大阪だとか、場所で何かを変えないし、国境や人種も関係なく同じです。日本人の意識は持っていますが、ファンがいる都市でライブをして僕らも皆んなと幸せな空間を味わいたい一心なんです」とメンバーは述べており、2026年のアイドラの活動がアジアからスタートする。
日本での活動も多くの企画が用意されているとのこと。
＜ライブ情報＞
SINGAPORE
日付：2026年3月1日（日）*SCAPE Ground Theatre
住所：2 Orchard Link, Singapore 237978
開場/開演時間：19:00 / 20:00
サイトURL：https://ticketmaster.sg/activity/detail/26sg_idlms
問い合わせ先：enquiry-sg@ckstarentertainment.com
一般チケット販売：1月19日（月）13:00 JST
TAIPEI
日付：2026年3月14日（土）MOONDOG
住所：105 台湾 Taipei City, Songshan District, Section 1, Fuxing S Rd, 39號9F
開場/開演時間：16:30 / 18:00
サイトURL：https://baodaorecords.kktix.cc/events/667c9da6
HONGKONG
2026年3月21日（土）MOM LIVEHOUSE
住所：B39 7 Seas Shopping Centre, 113-121 King's Rd, North Point
開場/開演時間：19:00 / 20:00
サイトURL：https://www.tickets.neon-lit.com
問い合わせ先：business@neon-lit.com
一般チケット販売：1月13日（火）13:00 JST
SEOUL
2026年4月10日（金）Yes24 Wanderloch Hall （예스24원더로크홀）
住所：B3 Artreon, 129 Sinchon-ro, Seodaemun-gu, Seoul
開場/開演時間 - 18:00 / 19:00
サイトURL：https://wanderlochhall.com
お問い合わせ先：wanderloch.gig （instagram.com/wanderloch.gig/）
一般チケット販売日 ：COMING SOON
Winter Showcase "切ないラブソングはいらない"夜 追加公演
・大阪公演
2025年1月10日（土）大阪SHOVEL
開場/開演：17:30/18:00
・京都公演
2025年1月11日（日）EN-LAB.
開場/開演：17:30/18:00
・名古屋公演
2025年1月12日（月・祝）RAD NINE
開場/開演：17:30/18:00
【チケット】6,600円（税込）
※スタンディング予定
【Dress code】Black
公演詳細 https://fanicon.net/tours/3009/4311
I Dont Like Mondays.HP https://idlms.com
