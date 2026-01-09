乃木坂46賀喜遥香「いっぱい応援しています！ 頑張ってね！」試験直前のリスナーにエール
乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月8日（木）の放送では、試験直前の生徒（リスナー）に電話をつなぎ、応援メッセージを送りました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分は高校3年生で、1月に大学進学のための学力テストがあります。いつも遥香先生をはじめ、いろんな乃木坂46のラジオを聴いて元気を出しているのですが、自分と同じような生徒もたくさんいると思うので、勉強を頑張っている生徒たちに応援メッセージをお願いします！」（東京都 18歳）
◆試験直前の生徒に逆電！
賀喜：大学進学のための学力テストか〜。どんなテストなんだろう？ 受験とはまた違うんですかね？ お話を聞いてみようと思います。もしもし！
リスナー：もしもし！
賀喜：メッセージありがとうございます！ 読ませていただいて、お話を聞かせていただけたらなって思うんですけど、この「大学進学のための学力テスト」はいつですか？
リスナー：1月10日なので、あと2日後（放送日時点）です。
賀喜：うわぁ、ドキドキじゃん！
リスナー：そうですね（笑）。
賀喜：じゃあ受験とはまた違うのかな？
リスナー：内部進学で大学に行きたいんですけど、ここで点数を取れないと行けないので……。
賀喜：そっかぁ、そんなテストがもう直前で……なんか私までドキドキしてきた（笑）。その試験内容というか、教科は何があるんですか？
リスナー：国語と数学、英語、日本史、物理、地学があって、（その全体で）6割くらい取らないといけなくて。
賀喜：それは……大変だ（笑）！
リスナー：（笑）。
賀喜：試験勉強は本当に大変だと思うんですけど、何が一番大変ですか？
リスナー：とにかく範囲が広くて（教科も）多いので、今いろんなことを頭に詰め込んで頑張っています！
賀喜：もし大学に入学できたとしたら学部は決めているんですか？
リスナー：一応、経済学部の経営学科に進もうかと思っています。
賀喜：すごい！ カッコいい！
リスナー：（笑）。
賀喜：じゃあ、大学生になったらやってみたいこととか、「ご褒美にこれをやりたい！」みたいなのはありますか？
リスナー：乃木坂46にハマってからまだ日が経っていないので、もっと遠征とかライブに行きたいです！ 賀喜：うれしい〜！ きっかけは何でしたか？
リスナー：友達の友達が学校の文化祭に遊びに来ていて、会ったときに「乃木坂46がいい！」って熱弁されて。
賀喜：フフフ（笑）。
リスナー：そのときに、ちょうど「歩道橋」の初披露の配信があったので、それを観たらどハマりしました！
賀喜：布教してくれてる！ うれしい〜！ ちなみに、推しはいますか……？
リスナー：もちろん、遥香先生もなんですけど、小川彩ちゃんと卒業された久保史緒里さんが好きでした。
賀喜：そうなんだ！ 史緒里ちゃんの卒業コンサートは（行けた）？
リスナー：初日だけ行くことができました。
賀喜：良かったね〜！ 私を好きになってくれたきっかけも「歩道橋」の配信？
リスナー：そうですね。あと「乃木坂工事中」（テレビ東京系）とかいろいろ観ていて「かわいいな」と思って、タオルも購入しました！
賀喜：うれしい〜！ ありがとうございます！
賀喜：その乃木坂46を教えてくれた友達の友達も同い年ですか？
リスナー：同い年です。
賀喜：じゃあ、その子も受験生？
リスナー：そうですね。
賀喜：そっかあ、みんなテストの勉強を頑張っているんだね。受験勉強をしているあいだも、ずっと乃木坂46のことを好きでいてくれたってこと？
リスナー：そうですね！
賀喜：ライブはそこまで行けなかった感じですか？
リスナー：でも結構……神宮（「乃木坂46 真夏の全国ツアー 2025」東京公演）の初日と4日目は行くことができて。
賀喜：いっぱい来てくれてる！
リスナー：そこで「Same numbers」のパフォーマンスを初めて観て、めちゃくちゃ感動しました！
賀喜：うれしいー！ もし大学に合格したら、もっとライブに行きやすくなるかもしれないね！
リスナー：そうですね！
賀喜：今年の2月にもアルバム発売記念ライブ（乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』）があったり……。
リスナー：ちゃんと応募しました！
賀喜：え!? 当たってほしい（笑）！
リスナー：当たったら、いい報告ができるように頑張ります！
賀喜：ぜひ！ もうすぐだから、後は頑張るだけかもしれないですけど、ものすごく応援してますし、ライブやいろんなイベントでお会いできるときを私たちは待っているので、いっぱい応援しています！ 頑張ってね！
リスナー：ありがとうございます！
賀喜：もう……かましてこい!!
リスナー：はい！ ミーグリとかお便りで、必ずいい報告ができるように頑張ります！
賀喜：待ってます！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
乃木坂46の賀喜遥香
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分は高校3年生で、1月に大学進学のための学力テストがあります。いつも遥香先生をはじめ、いろんな乃木坂46のラジオを聴いて元気を出しているのですが、自分と同じような生徒もたくさんいると思うので、勉強を頑張っている生徒たちに応援メッセージをお願いします！」（東京都 18歳）
賀喜：大学進学のための学力テストか〜。どんなテストなんだろう？ 受験とはまた違うんですかね？ お話を聞いてみようと思います。もしもし！
リスナー：もしもし！
賀喜：メッセージありがとうございます！ 読ませていただいて、お話を聞かせていただけたらなって思うんですけど、この「大学進学のための学力テスト」はいつですか？
リスナー：1月10日なので、あと2日後（放送日時点）です。
賀喜：うわぁ、ドキドキじゃん！
リスナー：そうですね（笑）。
賀喜：じゃあ受験とはまた違うのかな？
リスナー：内部進学で大学に行きたいんですけど、ここで点数を取れないと行けないので……。
賀喜：そっかぁ、そんなテストがもう直前で……なんか私までドキドキしてきた（笑）。その試験内容というか、教科は何があるんですか？
リスナー：国語と数学、英語、日本史、物理、地学があって、（その全体で）6割くらい取らないといけなくて。
賀喜：それは……大変だ（笑）！
リスナー：（笑）。
賀喜：試験勉強は本当に大変だと思うんですけど、何が一番大変ですか？
リスナー：とにかく範囲が広くて（教科も）多いので、今いろんなことを頭に詰め込んで頑張っています！
乃木坂46の賀喜遥香
賀喜：もし大学に入学できたとしたら学部は決めているんですか？
リスナー：一応、経済学部の経営学科に進もうかと思っています。
賀喜：すごい！ カッコいい！
リスナー：（笑）。
賀喜：じゃあ、大学生になったらやってみたいこととか、「ご褒美にこれをやりたい！」みたいなのはありますか？
リスナー：乃木坂46にハマってからまだ日が経っていないので、もっと遠征とかライブに行きたいです！ 賀喜：うれしい〜！ きっかけは何でしたか？
リスナー：友達の友達が学校の文化祭に遊びに来ていて、会ったときに「乃木坂46がいい！」って熱弁されて。
賀喜：フフフ（笑）。
リスナー：そのときに、ちょうど「歩道橋」の初披露の配信があったので、それを観たらどハマりしました！
賀喜：布教してくれてる！ うれしい〜！ ちなみに、推しはいますか……？
リスナー：もちろん、遥香先生もなんですけど、小川彩ちゃんと卒業された久保史緒里さんが好きでした。
賀喜：そうなんだ！ 史緒里ちゃんの卒業コンサートは（行けた）？
リスナー：初日だけ行くことができました。
賀喜：良かったね〜！ 私を好きになってくれたきっかけも「歩道橋」の配信？
リスナー：そうですね。あと「乃木坂工事中」（テレビ東京系）とかいろいろ観ていて「かわいいな」と思って、タオルも購入しました！
賀喜：うれしい〜！ ありがとうございます！
乃木坂46の賀喜遥香
賀喜：その乃木坂46を教えてくれた友達の友達も同い年ですか？
リスナー：同い年です。
賀喜：じゃあ、その子も受験生？
リスナー：そうですね。
賀喜：そっかあ、みんなテストの勉強を頑張っているんだね。受験勉強をしているあいだも、ずっと乃木坂46のことを好きでいてくれたってこと？
リスナー：そうですね！
賀喜：ライブはそこまで行けなかった感じですか？
リスナー：でも結構……神宮（「乃木坂46 真夏の全国ツアー 2025」東京公演）の初日と4日目は行くことができて。
賀喜：いっぱい来てくれてる！
リスナー：そこで「Same numbers」のパフォーマンスを初めて観て、めちゃくちゃ感動しました！
賀喜：うれしいー！ もし大学に合格したら、もっとライブに行きやすくなるかもしれないね！
リスナー：そうですね！
賀喜：今年の2月にもアルバム発売記念ライブ（乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』）があったり……。
リスナー：ちゃんと応募しました！
賀喜：え!? 当たってほしい（笑）！
リスナー：当たったら、いい報告ができるように頑張ります！
賀喜：ぜひ！ もうすぐだから、後は頑張るだけかもしれないですけど、ものすごく応援してますし、ライブやいろんなイベントでお会いできるときを私たちは待っているので、いっぱい応援しています！ 頑張ってね！
リスナー：ありがとうございます！
賀喜：もう……かましてこい!!
リスナー：はい！ ミーグリとかお便りで、必ずいい報告ができるように頑張ります！
賀喜：待ってます！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624