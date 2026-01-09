東京・大田区のマンションで男性が殺害された事件で、警視庁が、男性が代表取締役を務める会社の営業部長の男を殺人の疑いで逮捕したことが分かりました。

この事件は8日昼前、東京・大田区のマンションの一室で、都内の会社で代表取締役を務める河嶋明宏さん（44）が血だらけの状態で倒れているのが見つかったもので、警視庁は殺人事件と断定し、特別捜査本部を設置していました。

その後の捜査関係者への取材で、警視庁が、河嶋さんが代表取締役を務める会社の営業部長で45歳の男を殺人の疑いで逮捕したことが分かりました。

男は逮捕前の任意の事情聴取に対し、殺害についてほのめかし、「上司である河嶋さんの態度に不満があった」と話していたということです。

河嶋さんは7日午後6時半ごろに帰宅する様子が防犯カメラに映っていましたが、その1時間ほど前に男がマンションに入る様子が確認され、河嶋さんが帰宅した30分後には男が出て行く様子が映されていたということです。

また、男は警視庁の任意の事情聴取に対し、「午後5時から午後8時まで散歩をして、午後8時には友人らと食事をした」と話していましたが、実際には飲食店と散歩した場所の位置関係などに、不審な点があることから関与が浮上していました。

警視庁が詳しい経緯を調べています。