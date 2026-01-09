Hey! Say! JUMPの伊野尾慧さん（35）が9日、『ガウディ没後 100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』の取材会に登場。明治大学の建築学科を卒業し、本展の公式アンバサダーを務める伊野尾さんが、一緒に行きたいメンバーを明かしました。

実際にガウディの作品を見たことがないという伊野尾さん。アンバサダーを務めるにあたり、実際に作品を見たことがあるメンバーにアドバイスをもらったそうで、「メンバーの薮宏太は、現地に行って見たことがあるらしくて、実際に見て現物がどうだったかという話を（ナビゲーターのナレーション）収録の直前に話を聞いて、イメージを膨らませながら収録に挑まさせていただきました」と明かしました。

■ガウディ展に一緒に行きたいメンバー

また、ガウディ展に来てほしいメンバーを聞かれると「みんな来てほしいですよ。実際にサグラダ・ファミリアを見たことある、薮宏太と有岡大貴は来てほしいなという気持ちはあります。実際に見たものと展示のものを比較してどんなふうに思うかっていうのと、現地に行くと模型とかで見られないものも見られたりするので、感想も聞きたいと思うし、グエル公園でトカゲの色塗り替えることなんてできないですから、実際に見た2人がトカゲをどんな色に塗るか見てみたいです」と答えました。

さらに、一緒に行きたいメンバーについて「郄木ですかね、一番はしゃいでくれそうだからです。誰よりも郄木がはしゃぐと思います。とかげも真っピンクに塗るんじゃないですか」と語りました。