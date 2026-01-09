Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥é¥Ö¥ê¡¡15Ç¯½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤ÎÂà½ê¤òÊó¹ð¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê»ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëº£¤À¤«¤é¡×
¡¡Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥Ö¥ê¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç15Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂà½ê¤Î¤´Êó¹ð¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢15Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¡¢ºòÇ¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥ê¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¤È·Ð¸³¤ÎÅÚÂæ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Îºß¤êÊý¤ò¤¤¤Ä¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿¹»³¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤ÎÁÃ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂèÆó»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂà½ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¡Öikaw¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÉ½¸½¤ÏÇòßÀ¥¤¥º¥ß¤È¤·¤Æ¡£¥ª¥«¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤âÃúÇ«¤Ë¡£»ä¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÇòßÀ¥¤¥º¥ß¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥ê¤Ï2019Ç¯11·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç±ÇÁüºî²È¤ÎÊÆÁÒ¶¯ÂÀ»á¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯5·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£ºòÇ¯11·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Äï¤Ï¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×ÇòßÀ°¡Íò¡£