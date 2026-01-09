俳優の戸次重幸（52）が9日放送の日本テレビ系「ニノさん」（後7・00）に出演。共演した人気お笑い芸人が同じ高校出身だと明かした。

今回は「新ドラマの主役たちVSひらめきバトル」と題して放送され、人気企画「ひらがな作文ポーカー」に出演者たちが挑んだ。

チーム「こちら予備自衛英雄補?!」のメンバーとして出演した戸次。同企画に挑戦した際、強気にファイブカードを宣言しつつ「先生分かるかな?ゴリゴリの北海道弁です」と地元の方言の言葉だと伝えた。

そして「おせーもね」と5文字を披露。MCの二宮和也が言葉の意味にピンと来ていない反応を見せると、戸次は「これはですね、例えば待ち合わせします。相手が遅れてやってきます。そういう人に対して我々道民は“おめぇ、本当おせーもね”って」と使うシチュエーションを披露した。

これに大笑いし「言うわ!」と反応したのが戸次と同じ北海道出身のお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇。二宮が「今、北海道出身の吉村さんだけが笑いました」と伝えると、戸次は「しかも同じ高校です。吉村さんと私」と明かした。

「方言としては…吉村さんあるね?これ」と呼び掛けると、吉村は「これ…あるもね!」と北海道弁でやり取りした。また、同じ北海道出身の生田斗真も「聞いたことあります」と振り返っており、見事ファイブカード成立となり、戸次は大きくガッツポーズして大喜びした。