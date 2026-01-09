柏崎刈羽原発6号機について東京電力は1月20日にも再稼働させる方針です。9日、東京電力の幹部が年始のあいさつとして花角知事を訪ねました。



〈東京電力HD 小林喜光会長〉

「新潟県あるいは社会の皆さまからご信頼いただける存在となりますように、ますますご信頼いただけますように」



9日、花角知事を訪ねた東京電力の小林喜光会長、小早川智明社長。冒頭から「信頼いただけるよう」と言葉を繰り返しました。





花角知事は12月、柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を容認。長年の課題となっていた地元同意の手続きが完了しました。容認後、初めての面会となった1月9日。小早川社長は再稼働を直前に控え、花角知事に対し、次のように述べました。〈東京電力HD 小早川智明社長〉「福島原子力発電所の事故の原因企業としての反省と教訓をしっかりと胸に刻んで、柏崎刈羽原子力発電所の安全性向上に不断の取り組みを引き続き続けてまいりたい」東京電力に対し、花角知事は安全性について県民の理解を得る。安全性の向上に不断の努力をする。地域との対話と共生、の3つをあらためて求めました。〈花角知事〉「その3点、今ほど、しっかり受け止めていただいたということをうかがいましたけれども、改めて要請申し上げたい」〈東京電力HD 小早川智明社長〉「知事から改めてご要請いただきました3点につきましては、私どもしっかりと肝に銘じ、また行動と実績で取り組んでまいりたい」東京電力はこれまでの計画通り、1月20日の再稼働に向けて準備を進めています。